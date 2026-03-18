El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno enviará una nota de protesta a Ecuador por la aparición de una bomba en la frontera con ese país, la cual habría aparecido en el departamento de Nariño.

“Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”, expresó el mandatario.

Su par de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo que es “falso” que desde las Fuerzas Armadas de ese país hayan lanzado algún tipo de explosivo, mientras que la Cancillería ecuatoriana expresó que ese tipo de asuntos no se resuelven vía diplomática, sino por redes sociales, y por tanto están a la espera de una notificación oficial del Estado colombiano.

Gustavo Petro: “Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”

Petro informó sobre la aparición de esa bomba en la noche del lunes 16 de marzo, en medio del consejo de ministros que se transmitió por todas las plataformas de la Presidencia. Ese mismo día aseguró que tenía sospechas de que el explosivo no pertenecía a ninguno de los grupos armados al margen de la ley que operan en la frontera.

“Han aparecido bombas. Una bomba tirada desde un avión. Se van a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó el presidente en el encuentro con su gabinete.

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La Casa de Nariño asegura que hay una grabación que esperan hacer pública sobre el momento en el que habría caído la bomba en el territorio colombiano. Asimismo, el presidente afirmó que le informó al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre esa situación, pidiéndole “que actúe”.

El jefe de Estado también afirma que la bomba habría sido lanzada desde un avión y que esta habría caído a cien metros de una vivienda en la que reside “una familia campesina empobrecida”.