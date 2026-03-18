Política

“La bomba no está oxidada”: Gustavo Petro ante cuestionamientos por artefacto hallado en la frontera con Ecuador

Los gobiernos de ambos países afrontan una tensión diplomática.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 9:59 a. m.
El presidente Gustavo Petro habló de la bomba que fue encontrada a pocos metros de la frontera con Ecuador.
El presidente Gustavo Petro habló de la bomba que fue encontrada a pocos metros de la frontera con Ecuador. Foto: Presidencia

En medio del cruce de mensajes que se ha presentado por un bombardeo que se registró en zona de frontera entre Ecuador y Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer referencia a ese hecho.

Lo hizo este miércoles 18 de marzo, a través de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X. Allí habló de una “bomba” que fue hallada, al parecer, a pocos metros de la frontera con Ecuador.

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Y aprovechó el jefe de Estado colombiano para responder a los cuestionamientos sobre el artefacto explosivo: “La bomba no está oxidada. La bomba se embarró con el lodo rojo que aparece en la foto al arrastrarse durante varias decenas de metros. Está a unos pocos metros de Ecuador donde bombardeó en su territorio una casa”.

“El que la bomba se haya arrastrado significa que se disparó desde un avión a baja altura. El peso de la bomba no permite que haya sido arrastrada por campesinos del lugar atravesando el río Tomo, que es fronterizo”, reiteró el mandatario colombiano.

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Cabe reseñar que, esta semana, Gustavo Petro también compartió varias dudas sobre ese operativo de las autoridades de Ecuador: “Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni de la Fuerza Pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”.

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales. Aquí muestro ya los productos de la sustitución: café, chocolate, cacao”, subrayó el presidente colombiano.

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Por último, y en medio de esa nueva tensión entre Colombia y Ecuador, trascendió que el Gobierno Petro tomó la decisión de enviar una nota de protesta a la administración del mandatario del vecino país, Daniel Noboa, por el hallazgo de esa bomba.