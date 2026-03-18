“La bomba no está oxidada”: Gustavo Petro ante cuestionamientos por artefacto hallado en la frontera con Ecuador

En medio del cruce de mensajes que se ha presentado por un bombardeo que se registró en zona de frontera entre Ecuador y Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer referencia a ese hecho.

Lo hizo este miércoles 18 de marzo, a través de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X. Allí habló de una “bomba” que fue hallada, al parecer, a pocos metros de la frontera con Ecuador.

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Y aprovechó el jefe de Estado colombiano para responder a los cuestionamientos sobre el artefacto explosivo: “La bomba no está oxidada. La bomba se embarró con el lodo rojo que aparece en la foto al arrastrarse durante varias decenas de metros. Está a unos pocos metros de Ecuador donde bombardeó en su territorio una casa”.

“El que la bomba se haya arrastrado significa que se disparó desde un avión a baja altura. El peso de la bomba no permite que haya sido arrastrada por campesinos del lugar atravesando el río Tomo, que es fronterizo”, reiteró el mandatario colombiano.

Cabe reseñar que, esta semana, Gustavo Petro también compartió varias dudas sobre ese operativo de las autoridades de Ecuador: “Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni de la Fuerza Pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”.

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales. Aquí muestro ya los productos de la sustitución: café, chocolate, cacao”, subrayó el presidente colombiano.

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Por último, y en medio de esa nueva tensión entre Colombia y Ecuador, trascendió que el Gobierno Petro tomó la decisión de enviar una nota de protesta a la administración del mandatario del vecino país, Daniel Noboa, por el hallazgo de esa bomba.