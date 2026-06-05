Tras la derrota en primera vuelta, la izquierda cambia de libreto y frena la constituyente; sin embargo, jurídicamente todavía no está muerta la idea

Esta vez no hubo placa en mármol para plasmar la promesa de no llevar al país a una constituyente. La victoria de Abelardo de la Espriella en las urnas con más de 10,5 millones de votos en la primera vuelta, obligó al progresismo a dar un viraje radical en su estrategia de campaña.

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Rueda de prensa candidato a la presidencia, Iván Cepeda Foto: Alejandro Acosta

Entre eso, acercarse al centro político, buscar “café” con sus contradictores después de haberlos atacado ferozmente durante la campaña y, como Petro hace cuatro años, a recular, al menos en el discurso, de la idea de una constituyente.

La propuesta de abandonar la idea de convocar una asamblea nacional constituyente irrumpió en la campaña presidencial como un mensaje dirigido a los sectores que han visto con preocupación los intentos de modificar el orden constitucional colombiano.

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Aunque se suspendió el proceso como una estrategia política, el Comité indicó que siguen convencidos de que es necesaria. Foto: Colprensa.

Sin embargo, más allá del impacto político del anuncio a tan solo dos semanas de la segunda vuelta, persiste una pregunta de fondo: ¿se trata de un cambio programático real o de una estrategia para ampliar el espectro electoral de la izquierda hacia el centro?

La discusión no es menor. Durante los últimos años, la constituyente se convirtió en uno de los temas más álgidos del debate nacional impulsada, principalmente, por el presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano.

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El comité promotor de la constituyente desistió de convocar a asamblea nacional. Foto: Semana

Sus defensores la presentaron como un mecanismo para impulsar reformas estructurales que han sido trabajadas en el legislativo, mientras que sus críticos la interpretaron como una posible amenaza a la estabilidad institucional y al equilibrio de poderes que escondería detrás una idea casi que institucionalizada de perpetrar en el poder a la izquierda.

Ahora, tras los resultados de la primera vuelta electoral en la que la izquierda se dio cuenta de que no tenía todo ganado y cuando la campaña parece tomar distancia de esa bandera del gobierno Petro, algunos observadores se preguntan si el viraje está acompañado de acciones concretas o si, por el contrario, se limita a una declaración política.

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Gustavo Petro arranca el 2026 con la bandera de la Constituyente. Saldrá a buscar 3 millones de firmas. Foto: Fotomontaje SEMANA

Hasta el momento, el debate se ha concentrado principalmente en el terreno discursivo, mientras crecen las expectativas sobre eventuales actuaciones formales ante las autoridades electorales que reflejan ese cambio de rumbo que comunicó Iván Cepeda.

Expertos juristas consultados por SEMANA ponen sobre la mesa la posibilidad de que esta sea solo una estrategia para lograr captar los tan anhelados votos de centro que le hacen falta a la izquierda para consolidar su victoria frente al candidato de la derecha que, pareciera, tiene las mayorías en la calle.

Aunque el presidente Gustavo Petro, en tiempos de campaña, firmó sobre mármol que no convocaría una asamblea constituyente, con el anuncio reciente incumplió su promesa. Foto: SOFIA TOSCANO

Los juristas consultados aclararon que lo que anunciaron los miembros de la campaña de Iván Cepeda, el mismo candidato y los militantes del Pacto Histórico, no corresponde a un desistimiento real, sino más bien, a un freno en la recolección de firmas.

Sin embargo, para que se oficialice la idea de parar con la constituyente es necesario que el comité promotor se disuelve ante el CNE y que el trámite se retire del Congreso de la República.

El Consejo Nacional Electoral anunció medida contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Foto: Semana/Campaña Iván Cepeda

Sin esas dos condiciones, aseguran los expertos, la idea de la Asamblea Nacional Constituyente seguiría viva pues lo que la sostienen es la existencia legal del comité promotor, por lo que la promesa de no usar ese mecanismos quedaría, igual que en la época de Petro presidente, escrita sobre un mármol que fácilmente se puede volver a romper.

El contexto electoral también alimenta las suspicacias. Las encuestas y los resultados recientes han mostrado una disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda cada vez más intensa por los votantes moderados e indecisos, un segmento que suele definir elecciones cerradas.

Con su discurso en Cali, el presidente Gustavo Petro se contradice con lo que había prometido: no convocar a una asamblea nacional constituyente. Lo hizo junto con Antanas Mockus y Claudia López, entre otros, y en un debate en SEMANA. Foto: John Hamon-semana

En ese escenario, tomar distancia de propuestas que generan resistencia entre amplios sectores podría representar una oportunidad para ampliar apoyos más allá de las bases tradicionales.

Por ahora, el anuncio parece haber cumplido un primer objetivo: instalar una nueva conversación en la campaña. Lo que aún está por verse es si el abandono de la constituyente terminará traduciéndose en decisiones verificables y permanentes, traducidas en votos reales, o si por el contrario, quedará como otro gesto político diseñado para conquistar el centro en las semanas decisivas de la contienda electoral.