Luis Fernando Velasco dijo que Laura Sarabia, por orden de Petro, le pidió nombrar a Olmedo López en la UNGRD

En la tarde de este lunes, 15 de diciembre, el exministro Luis Fernando Velasco pidió la palabra para defenderse de los señalamientos que hizo la Fiscalía General en medio de la imputación de cargos en su contra por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, señaló a Laura Sarabia de querer ejercer presión para nombrar a Olmedo López en un cargo directivo en la UNGRD. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6ACm318aN2 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 15, 2025

El exjefe de la cartera política cuestionó el hecho que la Fiscalía General le esté dando plena credibilidad al funcionario que saqueó a la UNGRD, esto en referencia a Olmedo de Jesús López Martínez, quien es testigo de cargo de la Fiscalía General.

“Olmedo, un dirigente de la izquierda de este país, llegó a la dirección de la UNGRD, y a decir verdad, nunca debió llegar ahí. Señora magistrada, a (la) Presidencia le advirtieron en comunicación que se consiguen medios abiertos, que contra él se le ha pedido una investigación penal por defraudar a su socio en una empresa en su tierra”, manifestó Velasco.

“Las mañas de este señor (en referencia a Olmedo López), al parecer, no eran nuevas. Yo no traje a Olmedo (López) al Gobierno ni fui su jefe. Sin embargo, hoy estoy aquí sentado. A él lo trajo la Presidencia porque allá sí lo conocían”, complementó.

En su intervención, el exministro del Interior indicó que cuando estaba Ministro se registró un episodio que marcó su relación política con Olmedo López y que reflejan lo que hoy está pasando.

“Señora magistrada, déjeme contarle un episodio que no es menor. En abril del 2023, fui encargado por cerca de 30 días de la dirección de la UNGRD y estando en el acuerdo, en el encargo, la doctora Laura Sarabia, por instrucciones del señor Presidente, me pidió vincular al señor Olmedo en un encargo directivo en esa entidad”, precisó.

Dicho encuentro no terminó para nada bien. “Me bastó una reunión con él para no adelantar esa instrucción. Y como se comprobará, probará más adelante, no adelanté ninguna acción para nombrar a ese señor. Ahí creo crecieron distancias que venían de atrás”.

El exministro del Interior le pidió a la magistrada que lo deje defender en libertad en este proceso penal, reseñando una situación que se presentó hace casi dos décadas cuando fue cobijado con una medida de aseguramiento por orden de la Corte Suprema de Justicia en un caso de “parapolítica”.

“Que no me pase lo que me pasó hace 17 años, que estuve privado injustamente de la libertad durante cuatro meses. Hoy estoy acá, poniendo la cara, estoy en mi casa”, aseveró.

La Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer; e interés indebido en la celebración de contratos.