Judicial

La Fiscalía señaló a Luis Fernando Velasco de haber dado instrucciones para la entrega de un millonario contrato al senador Julio Elías Chagüí

El congresista del Partido de La U fue señalado varias veces durante la audiencia de imputación de cargos contra el exministro del Interior.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 12:43 a. m.
El senador Julio Elías Chagüi Flórez fue mencionado durante las audiencias contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El 6 de diciembre de 2023, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, le dio instrucciones directas al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, para que direccionara un contrato clave con destino a un senador cuyo voto era clave para apoyar las reformas del Gobierno: Julio Elías Chagüí.

Así lo señaló este lunes la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, citando el testimonio que rindió Olmedo López sobre las instrucciones que recibió por parte del jefe de la cartera política en un momento crucial para el futuro de las reformas que se discutían en las comisiones Primera y Séptima del Senado.

Contexto: Corrupción en la UNGRD: Luis Fernando Velasco les reveló a varios ministros sobre la entrega de “coimas a congresistas”

“Por instrucción del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, se gestionó un encuentro para coordinar la estructuración de un contrato relacionado con obras de emergencia en el municipio de Sahagún (Córdoba)”, narró la fiscal, citando la declaración del exdirector de la UNGRD.

En medio de la solicitud de medida de aseguramiento contra el exministro Velasco, la delegada puso además de presente la declaración rendida por el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, quien confirmó las presiones para direccionar el contrato contra el senador Chagüí.

Pinilla, quien ya llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía, anexó en su colaboración copias de los chats que tuvo vía WhatsApp con el senador del Partido de La U para hablar del contrato que, en un principio, ascendía a los 35 mil millones de pesos.

“El parlamentario le remitió el contacto de Jorge González, funcionario de la Alcaldía de Sahagún, con quien se debían adelantar los trámites administrativos necesarios para sacar como una obra de urgencia ese contrato”, explicó la fiscal.

Contexto: Fiscalía pide detención domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Igualmente, se citó la declaración rendida por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien estuvo presente en varias reuniones en la sede del Ministerio del Interior en las que se fijó la forma en cómo se debía desviar el millonario contrato.

La Fiscalía General le imputó este lunes al exministro Velasco los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Tras la pregunta de la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el exjefe de la cartera política —quien estuvo de manera virtual— no aceptó los cargos.

YouTube video player

Para Velasco, es “extraño” que quienes saquearon a la UNGRD y se enriquecieron con la entrega de contratos —en referencia a Olmedo López y Sneyder Pinilla— tengan tantos beneficios judiciales pese a las contradicciones y mentiras que han rendido ante las autoridades.

El ente investigador solicitó una medida de aseguramiento privativa de su libertad domiciliaria en contra del exministro del Interior.

Aunque no trabajó directamente con el entonces ministro Velasco, María Alejandra Benavides dijo que fue testigo de peticiones y gestiones de él.
Aunque no trabajó directamente con el entonces ministro Velasco, María Alejandra Benavides dijo que fue testigo de sus peticiones y gestiones. | Foto: PRESIDENCIA / MINISTERIO DEL INTERIOR

Por estos mismos hechos, fue vinculado al proceso penal el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

La audiencia continuará el próximo lunes 15 de diciembre.

