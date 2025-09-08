Suscribirse

Margarita Rosa de Francisco suma un particular comentario a la polémica de la lechona que el presidente desató desde Japón

La reconocida actriz aseguró que si ella estuviera en el poder, tomaría una drástica decisión.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 2:28 p. m.
"La sola idea de oír los chillidos de un cerdo cuando lo están sacrificando espanta mi apetito” | Foto: Fotomontaje SEMANA

El presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales, tras un pronunciamiento que hizo en su gira porJapón.

“El plato más famoso de toda la feria resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sándwich, o la hamburguesa, o el perro caliente, para los tiempos modernos del afán en la gran ciudad”, dijo el jefe de Estado en su mensaje en X.

La cifra es tan descomunal e inverosímil que generó una ola de memes y reacciones.

Margarita Rosa de Francisco, conocida por ser una de las mayores defensoras del gobierno en X, aseguró en un trino:

“En mi dictadura prohibiré la lechona. La sola idea de oír los chillidos de un cerdo cuando lo están sacrificando espanta mi apetito. Los cerdos son inteligentes; tanto o más que nuestros perros y gatos. Imagínense que delante de uno vaya un camión lleno de perros y gatos rumbo al matadero”.

