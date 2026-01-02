La preocupante advertencia del director de la CAR para el año nuevo: “Evitar situaciones como la vivida en 2024” con sequías e incendios

El director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros, lanzó una preocupante advertencia para este año 2026.

El funcionario hizo un llamado a las autoridades municipales de su jurisdicción para que activen los planes de contingencia que garanticen una adecuada gestión del riesgo de desastres.

Esto con relación a los más recientes reportes climáticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y sus pronósticos de temporada seca para los inicios de este nuevo año.

“Desde la Corporación estamos prestos a asesorar y acompañar a las autoridades para hacer frente a las contingencias asociadas a la primera temporada seca de 2026, ofreciendo información oportuna para la toma de decisiones y poniendo a disposición nuestra capacidad y conocimiento técnico”, afirmó el director.

Embalse de Chuza del sistema Chingaza. Foto: Acueducto de Bogotá

Ballesteros envió un mensaje a los mandatarios de los 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital, ante las diferentes situaciones derivadas de la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas que se viene registrando en los últimos días.

“Actuar a tiempo es la mejor manera de hacer frente a la variabilidad climática y estar preparados para evitar situaciones como la vivida en 2024, cuando Bogotá y más de 11 municipios de Cundinamarca afrontamos incendios y un racionamiento severo por la temporada seca y la disminución en los niveles de los sistemas de regulación”, puntualizó el director.

Entre los efectos asociados al fenómeno que se avecina se destacan la disminución de las lluvias, el aumento de las temperaturas, el mayor riesgo de ocurrencia de incendios forestales y la reducción de la oferta hídrica.

Ante este panorama, la CAR insta a los alcaldes y a los organismos de atención de emergencias a mantenerse en alerta y a evaluar de manera detallada su capacidad de respuesta frente a posibles contingencias.

Estas son algunas de las recomendaciones

Ocurrencia de incendios forestales:

Controlar actividades humanas que puedan dar origen como fogatas, paseos, caminatas.

Limitar el uso del fuego y las quemas durante la temporada seca.

Disponer de mapas de amenaza actualizados para la toma de decisiones.

Revisar las capacidades municipales para enfrentar esta temporada con el propósito de solicitar y obtener apoyo externo en caso de requerirlo.

Fortalecer la capacidad instalada de sus equipos de bomberos y/o Defensa Civil Colombiana.

Tiempo seco y desabastecimiento de agua: