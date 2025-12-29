¿Cabañuelas de 2026? Ideam y su pronóstico del tiempo para esta semana de fin e inicio de año

Las cabañuelas suelen ser métodos no científicos, tradicionales por estas épocas decembrinas, en los que cientos de personas calculan cómo estará cada mes del año en función de cómo estarán los 12 primeros días del mes de enero. Si el día 1 llueve, se asume que lloverá en enero. Si en el día 2 de 2026 llueve se asumirá que pasará lo mismo en febrero de 2026. Y así sucesivamente.

¿Qué dice el Ideam? El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales entregó la información oficial del clima para esta semana.

Lunes 29 de diciembre

Continuará el predominio de las condiciones mayormente secas, con cielo entre ligero y parcialmente nublado en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y noroccidente de la Amazonía, mientras que son probables algunas lluvias ocasionales en la Pacífica.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada para el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ideam

Lluvias de variada intensidad con descargas eléctricas ocasionales se esperan en Amazonas, Vaupés, Guainía y el sur de Vichada. Precipitaciones moderadas son probables en sectores de Chocó, en el centro y occidente del Valle del Cauca y Cauca, norte de Nariño, occidente de Antioquia, occidente de Risaralda, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y el sur de Córdoba y Santander.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado, con tiempo seco.

Martes 30 de diciembre

Se esperan lluvias en amplios sectores de las regiones Amazonía y Pacífica, también en amplias zonas de las regiones Orinoquía y Andina, así como en gran parte de la región Caribe. Predominarán condiciones de tiempo seco. Las mayores cantidades de precipitación se esperan en sectores de los departamentos de Chocó, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Caquetá y Antioquia.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada para el 30 de diciembre de 2025 Foto: Ideam

En el mar Caribe colombiano, se proyectan precipitaciones en el golfo de Urabá, mientras que hacia el sur del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son posibles algunas lluvias.

Miércoles 31 de diciembre

Para el último día de 2025, se espera un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional. Las lluvias de mayor intensidad se esperan en áreas de los departamentos de Cesar, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Vaupés y Vichada.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada para el 31 de diciembre de 2025 Foto: Ideam

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén algunas lluvias al suroriente del archipiélago.

Jueves 1 de enero de 2026

Para el inicio del año, se espera un ligero aumento en la nubosidad y en las precipitaciones, especialmente al sur y el centro de las regiones Caribe y Andina.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada para el primero de enero de 2026 Foto: Ideam

Se mantendrán las lluvias en las regiones Pacífica y Amazonía. Las precipitaciones más significativas se prevén en sectores de los departamentos de Cesar, sur de Magdalena y Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Meta.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco.

Viernes 2 de enero de 2026

Finalizando la semana, se pronostican lluvias de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica en amplias zonas del territorio nacional.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada para el 2 de enero de 2026 Foto: Ideam

Las precipitaciones más intensas se prevén en áreas de los departamentos de Cesar, sur de Magdalena y Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Huila, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía, Vichada y Meta.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son posibles algunas lloviznas de corta duración.