Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

La relación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, nunca ha sido un jardín de flores. Durante las últimas horas se desató una nueva controversia por cuenta del nivel del embalse de Chuza, que está muy cerca a la capital del país y que es pieza clave en el abastecimiento de agua de la ciudad.

La discusión comenzó cuando el mandatario aseguró en su cuenta de X que el embalse de Chuza había llegado a “mínimos históricos”, en contraste con otros embalses del norte y sur del país que, según dijo, registran altos niveles por efectos de frentes fríos.

Petro vinculó la situación de Chuza a las sequías en la Orinoquía y a la quema de la selva amazónica, y agregó que la Superintendencia de Servicios examina el papel de la especulación en los precios del gas dentro de lo que calificó como una “tragedia”.

Horas después, el presidente reiteró su afirmación en medios de comunicación: “Dije que el embalse de Chuza está en los mínimos históricos”.

Sin embargo, el alcalde Galán respondió de manera directa y desmintió la versión presidencial. “Presidente, no es cierto lo que usted dice”, escribió en X.

Según el mandatario distrital, el embalse registra actualmente un nivel superior al que tenía en 1998, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2022, 2023, 2024 y 2025. Incluso, afirmó que el sistema está por encima de la “curva guía”, indicador técnico que sirve como referencia para evaluar el comportamiento esperado del almacenamiento de agua.

Embalse de Chuza, del sistema Chingaza Foto: Acueducto de Bogotá

Galán fue más allá y cuestionó la intención del jefe de Estado al difundir esa información: “¿Cuál es la intención de divulgar información que es falsa?”, planteó.

Mientras el presidente advierte sobre riesgos estructurales y factores climáticos, el alcalde insiste en que los datos actuales no respaldan un escenario de mínimos históricos.