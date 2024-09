La advertencia del gobierno Petro con los vehículos híbridos que “son de mentira”

1. Son 3 capítulos:

2. Lo que trae el primer capítulo

* Referencia a la inversión forzosa. El famoso proyecto de inversión forzosa del cual habló el presidente ya no va, tras un acuerdo con el sector financiero que conoció recientemente el país. En consecuencia, se utilizarán los 55 billones de pesos que se obtuvieron de la banca para distribuirlos en créditos sustitutivos al pequeño productor.

* Desmonte del impuesto simple: un impuesto que resultó atractivo para los pequeños empresarios ha sido el impuesto simple, que consiste en pagar varios impuestos en uno solo, con lo cual obtienen ciertos beneficios. Se hizo para traerlos a la formalidad, y ahora, según el Gobierno, no formalizó a las empresas, motivo por el cual la Dian determinó que no funciona. Por esa razón, se propone reemplazarlo por tarifas diferenciales de acuerdo con los ingresos obtenidos.

Tercer capítulo

* Cartera vencida : como se trata de buscar recursos para financiar el presupuesto desfinanciado, se plantea recoger hasta 10 billones de personas jurídicas y naturales que han declarado, pero que no pagan el impuesto. Aunque han recibido deducciones por declarar, no pagan. Solo podrán tener deducciones si pagan, sería la regla.

“Es que lo que se encontró por parte de la DIAN (Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales) es que esos híbridos no eran realmente de transición energética. Son más consumidor de gasolina que generación de energía eléctrica. En la práctica era una trampa al sistema aduanero que estaba recibiendo un estímulo que no corresponde a la realidad y simplemente lo que se está diciendo es que estos híbridos, que son de mentira, llevémoslos al IVA (Impuesto al Valor Agregado) general”.