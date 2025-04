Cuál es la forma correcta de cerrar el capó de un carro: evite daños costosos al emplear fuerza en exceso

¿Por qué es importante cerrar bien el capó?

El capó protege componentes vitales como el motor, la batería y el sistema de refrigeración . Si no está bien cerrado, puede vibrar mientras el vehículo está en movimiento, producir ruidos molestos, permitir la entrada de polvo o agua al compartimento del motor, o incluso abrirse i nesperadamente a altas velocidades, lo cual representa un peligro crítico para el conductor y los demás en la vía.

Se debe verificar que no haya herramientas que impidan que este ajuste de forma correcta. | Foto: Getty Images

La forma correcta de cerrar el capó, paso a paso

Errores comunes al cerrar el capó

¿Qué hacer si el capó no cierra bien?

Si el capó no se cierra correctamente al soltarlo desde unos 30 cm, puede haber problemas con el pestillo o con el cable de liberación. En este caso, se recomienda no forzar el cierre. Es mejor llevar el vehículo a un taller mecánico de confianza para revisar el sistema. Según Car and Driver, un sistema de cierre dañado puede comprometer seriamente la seguridad del automóvil.