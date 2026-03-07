Impuestos

Factura del predial en Bogotá trae una novedad: revise porque ya empiezan a llegar los formularios a los hogares

Llega con información de deudas pendientes.

Redacción Economía
7 de marzo de 2026, 5:36 p. m.
Impuesto predial
Impuesto predial Foto: Alcaldía de Cali

En esta época del año, los habitantes de Bogotá empiezan a buscar los recursos para pagar los impuestos distritales, principalmente el predial, que aplica para quienes tienen una propiedad en la capital del país.

La Secretaría de Hacienda confirmó que las facturas de impuestos de 2026 empezarán a llegar a sus destinatarios y tendrán una novedad. Se trata de la información sobre deudas pendientes, además de una guía pedagógica con la cual se busca facilitar a los ciudadanos la tarea de cumplir con el trámite.

De acuerdo con lo expresado por voceros de la Secretaría de Hacienda Distrital, serán 5 millones de facturas físicas las que se entregarán a los obligados tributarios, y ya empezaron a repartirse.

En esta oportunidad, los contribuyentes recibirán el paquete de facturas junto con las explicaciones correspondientes sobre la inversión que se hace con los impuestos que pagan los ciudadanos.

Secretaria de Hacienda Ana María Cadena
Ana María Cadena, secretaria de Hacienda. Foto: Juan Sebastian Cruz

Esa actividad hace parte de la llamada cultura tributaria, algo que poco se ha logrado posicionar en Colombia, donde el nivel de recaudo en el total nacional es bajo en comparación con el producto interno bruto-PIB que se genera.

A veces llegan cartas

En el caso de Bogotá, si los contribuyentes presentan mora, recibirán una carta adicional de cobro con el valor de sus deudas e intereses por mora, con corte al 31 de diciembre de 2025.

Según ha identificado la Secretaría de Hacienda, 390 mil personas, en el caso del predial, y 742 mil, en el del impuesto a los vehículos, estarían recibiendo las mencionadas cartas.

La Secretaría también confirmó que la primera factura que recibirán los contribuyentes será la del predial, atendiendo al calendario ya establecido, que, además, contempla fechas para pago con descuento del 10 %, entre otras alternativas para quienes prefieren pagar en fechas extemporáneas sin intereses, lo que requiere avisar dentro de los tiempos establecidos.

Calendario Tributario para pago de los impuestos predial y de vehículos en Bogotá 2026
Calendario Tributario para pago de los impuestos predial y de vehículos en Bogotá 2026 Foto: Secretaría de Hacienda Bogotá / Página web

Cuatro tipos de entrega

Con el propósito de proteger a los ciudadanos de posibles informaciones falsas, la Secretaría de Hacienda informa que realizará cuatro tipos de entrega:

  1. Factura sencilla del impuesto.
  2. Paquete de factura: factura + una carta pedagógica que explica cómo se invierten los impuestos en la ciudad.
  3. Paquete de factura con cobro: factura + carta pedagógica + comunicación adicional para contribuyentes en mora.
  4. Paquete con varias facturas: en los casos en que el contribuyente tenga más de una factura a su cargo, estas se entregarán en un sobre sellado.
El IRS instó a los preparadores de impuestos en EE. UU. a renovar su número PTIN antes del 31 de diciembre para evitar sanciones y poder ejercer en 2026.
Formulario de impuestos Foto: Getty Images

Señales de legalidad

Para que el contribuyente pueda identificar que en realidad está recibiendo la factura original expedida por la Secretaría, podrá verificar el código QR del documento.

El llamado de la Secretaría a los ciudadanos es que tengan presente que en ningún momento la entidad distrital da indicaciones para hacer consignaciones a cuentas bancarias. Por lo tanto, el pago debe realizarse solo por canales oficiales autorizados, entre los cuales el recomendado es Pagos Bogotá, una opción que evita filas y desplazamientos.

Con el propósito de facilitar los pagos, también está habilitada la opción de hacerlo desde el celular, a través de las billeteras digitales DaviPlata o Dale.

Y, por supuesto, el pago también se puede hacer de manera presencial, en efectivo o con tarjeta débito o crédito. Esta última opción a través de las franquicias MasterCard y Visa.

