¿Va a pagar el predial o vehículo?, evite estos errores que pueden costarle más plata

En Bogotá, esta semana marca un punto crítico para las finanzas de miles de hogares. El próximo 17 de abril vence el plazo para pagar el impuesto predial con descuento del 10 %, mientras que el impuesto de vehículos mantiene ese beneficio hasta el 15 de mayo.

Más allá de cumplir con la obligación, el reto está en tomar decisiones que no terminen afectando la liquidez del hogar.

En un contexto de inflación aún elevada (5,56 % anual, según el DANE), estos pagos llegan cuando el presupuesto familiar ya está presionado. Por eso, expertos advierten que pagar rápido no siempre es lo mismo que pagar bien, y proponen siete claves para evitar errores que luego salen caros.

¿Por qué protestan los campesinos en Colombia durante abril del 2026? Problema con el impuesto predial los tiene en jaque

Estas recomendaciones fueron planteadas por Pedro Sarmiento, socio de impuestos y asuntos legales de la firma Crowe Co, quien advierte que muchas decisiones apresuradas terminan afectando el bolsillo más de lo necesario.

La primera es evaluar cuál impuesto afecta menos la caja y decidir si conviene pagar de contado o por cuotas. Bogotá mantiene esquemas sin intereses para diferir pagos, pero esto no reemplaza el ahorro del 10 % por pronto pago, que sigue siendo una ventaja real para quienes tienen liquidez.

La segunda clave es no asumir que los aumentos responden solo a inflación. En predial, pueden obedecer a cambios en avalúos, áreas o uso del inmueble; en vehículos, al avalúo oficial. Entender el origen del cobro es fundamental antes de pagar.

El tercer punto es revisar a detalle los datos del recibo: errores en área, dirección, placa o modelo pueden generar pagos incorrectos difíciles de corregir después.

¿Un impuesto más? El debate por imponer nuevos tributos a los más ricos

La cuarta recomendación es no ignorar predios sin factura o sin CHIP asignado. En estos casos, la obligación puede existir igual, por lo que se debe verificar directamente con las autoridades.

La temporada de impuestos coincide con un alto costo de vida en la ciudad. Foto: Firma Crowe Co

La quinta clave es confirmar la titularidad del bien. En vehículos, por ejemplo, no formalizar un traspaso puede dejar al antiguo dueño expuesto a impuestos y sanciones.

La sexta advertencia es usar únicamente canales oficiales para pagos y correcciones, evitando errores o fraudes en plena temporada de vencimientos.

Y la séptima, quizás la más importante: no tomar decisiones apresuradas. Pagar sin revisar puede ser más costoso que tomarse unos días para entender bien la obligación.

El impacto de no hacerlo bien es alto. Bogotá cerró 2025 con más de 332.000 predios en mora y deudas por 1,23 billones de pesos. Con una tasa de interés moratorio de 24,76 % anual, cualquier error o retraso se convierte rápidamente en un problema mayor.

Petro anunció que Colombia no impondrá aranceles del 100 % a productos de Ecuador: “Lo necesario para el país tendrá un 0%”

El mensaje es claro, en temporada de impuestos, el contribuyente más organizado no es el que paga primero, sino el que revisa primero y decide mejor.