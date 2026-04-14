Desde hace varios días, son cientos los campesinos colombianos que se mantienen en jaque con el Gobierno Nacional, bloqueando vías en corredores de Santander, Norte de Santander y Boyacá. La razón principal es la actualización del avalúo catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que habría generado un aumento en el precio del impuesto predial de varios predios en zonas rurales.

Algunos indican que el impuesto predial les habría incrementado más de 300% a 500%, tras el aumento en el avalúo catastral. El Gobierno se ha mantenido en la idea de que la culpa es de algunos terratenientes que no quieren asumir los impuestos. Sin embargo, ignora que son muchos los campesinos que son pequeños propietarios con baja rentabilidad agrícola.

Campesinos exigen revisión urgente de avalúos y tarifas del predial, mientras continúan las afectaciones en vías clave. Foto: Cortesía a El País

Entre los efectos que tendría la nueva medida está un posible endeudamiento de estos campesinos, además de verse obligados a vender sus tierras por no poder pagar los impuestos, o justamente esto último, empezar a entrar en mora con los tributos.

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Los campesinos aseguran que el aumento es desproporcionado. En algunos casos, predios que tenían un avalúo catastral de 13 millones de pesos, llegaron hasta los 3.500 millones, por ejemplo. Muchos indican que el proceso fue poco transparente.

Las organizaciones campesinas exigen la revisión o la suspensión del incremento, la congelación o reducción en el impuesto predial, además de la creación de alivios para los pequeños y medianos propietarios, que son los más afectados con la medida. Además solicitan ser participes de la medida.

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¿Qué dice el Gobierno Nacional?

Antes de tomar medidas, el Gobierno de Gustavo Petro lanzó ataques en contra de los alcaldes locales, asegurando que la medida no depende directamente de Gobierno sino de los mandatarios y sus decisiones. Aseguró que “las administraciones locales pueden reducir la carga tributaria de la población pobre y trabajadora mediante acuerdos municipales que ajusten las tasas”.

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“Vuelvo a repetir a las personas engañadas en Santander acerca de los avalúos catastrales. El aumento de los avalúos es para ponernos al día, como ordenan la ley y el Acuerdo de Paz; el objetivo del gobierno es que los ricos paguen impuestos. La situación del impuesto lo determinan los alcaldes y los concejos municipales, ellos ponen la tasa”, dijo el mandatario.

Sin acuerdos claros, el paro se mantiene y aumentan las afectaciones en vías y transporte. Foto: Cortesía a El País