Tiene más de mil barrios: esta es la localidad con más habitantes de Bogotá

Bogotá, además de ser la capital de Colombia y uno de los centros económicos más importantes de la región, concentra una pluriculturalidad única debido a la búsqueda de oportunidades por parte de colombianos en otras zonas del país y de ciudadanos extranjeros.

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Actualmente, la ciudad alcanza cerca de 7,94 millones de habitantes, lo que ha producido un importante crecimiento en las construcciones urbanas y, por ende, la ampliación de localidades y barrios.

Top 5 localidades más habitadas de Bogotá

De acuerdo con cifras oficiales y compilaciones recientes basadas en datos del Distrito, las localidades con mayor población son:

5. Bosa

La localidad ubicada al sur de la ciudad, famosa por su dicho “donde la gente goza”, concentra a más de 823.000 habitantes en poco menos de 2.400 hectáreas, lo que la convierte en la zona más densa, poblacionalmente, en la capital.

Localidad de Bosa Foto: Guillermo Torres / Semana

4. Ciudad Bolívar

Vecina del municipio de Soacha, esta localidad acoge a alrededor de 850.000 personas, en un área cercana a las 13.000 hectáreas. Como dato, es la zona donde más personas de la comunidad afro habitan, representando un 7 % de la población total.

Ciudad Bolívar foto : Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

3. Engativá

Ubicada en el occidente de la capital, actualmente cuenta con 878.430 habitantes que están en un área de 3.588 hectáreas.

Localidad de Engativá. Foto: Secretaría de Planeación

2. Kennedy

Esta localidad cuenta con aproximadamente 1.230.539 habitantes, distribuidos en casi 500 barrios (488 para ser específicos). Su nombre es en honor al fallecido presidente norteamericano John F. Kennedy; sin embargo, antes de su cambio en 1964, se llamaba “Ciudad Techo”.

Localidad de Kennedy Foto: Guillermo Torres

1. Suba

La localidad con mayor población en Bogotá está ubicada en el noroccidente de la ciudad, cuenta con 1.348.372 personas, su extensión es 10.056 hectáreas y su territorio está dividido en 1.162 barrios, todo un récord para la ciudad.

Localidad de Suba. Foto: Guillermo Torres

Top 5 localidades más grandes en extensión (hectáreas)

En términos de tamaño territorial, el orden tiene un importante cambio. Las localidades más extensas son:

Sumapaz – aproximadamente 78.095 hectáreas Ciudad Bolívar – cerca de 13.000 hectáreas Usme – más de 12.000 hectáreas Suba – más de 10.000 hectáreas Usaquén – más de 6.500 hectáreas

En este escalafón, tanto Usme, como Usaquén se encuentran en el área urbana de la capital, lo cual se traduce en 415.000 y 502.000 habitantes, respectivamente.

Localidad de Sumapaz. En su totalidad es área rural. Foto: SEMANA RURAL

Sin embargo, la localidad que, con diferencia, tiene más territorio, es, a su vez, la que menos personas concentra, con 3.275 personas. Esto es más llamativo cuando se enuncia que Sumapaz concentra casi la mitad del territorio del Distrito, con más de 78.000 hectáreas, pero con una población mínima en comparación con otras zonas.