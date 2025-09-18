Suscribirse

Impuestos

Impuesto predial en Bogotá: esto hará la Secretaría de Hacienda con los morosos de cuotas

De más de 28.000 contribuyentes que están pagando por cuotas el tributo en 2025 hay 6.908 que no cumplieron la segunda cuota. Lo que viene.

Redacción Economía
18 de septiembre de 2025, 1:21 p. m.
Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena
Ana María Cadena, secretaria de Hacienda. | Foto: Secretaría de Hacienda

Bogotá, en general, suele tener una mejor cultura de pago de los impuestos que otras regiones del país.

La Secretaría de Hacienda, que se encarga de manejar el tema fiscal en la capital, establece varias alternativas para el cumplimiento de esa obligación ciudadana, en particular, con el predial, uno de los ingresos que apalanca las inversiones en obras y programas sociales en la ciudad. Así, quienes pagan en los primeros meses del año, hasta las fechas establecidas en cada vigencia, tienen un descuento del 10 % por pronto pago. En otras fechas, se paga la totalidad de lo que corresponde a cada contribuyente, según su obligación. Pero también está la opción de pagar por cuotas, la cual, en este 2025, fue elegida por más de 28.000 contribuyentes.

No obstante, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Hacienda, hay 6.908 contribuyentes que incumplieron el pago de la segunda cuota del predial que vencía el 8 de agosto. ¿Qué pasará con ellos?

Noticia en desarrollo...

En Cali se realizará la Feria Tributaria para pagar el predial 2025.
Impuesto predial | Foto: Alcaldía de Cali

