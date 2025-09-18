Impuesto predial en Bogotá: esto hará la Secretaría de Hacienda con los morosos de cuotas

La Secretaría de Hacienda, que se encarga de manejar el tema fiscal en la capital, establece varias alternativas para el cumplimiento de esa obligación ciudadana, en particular, con el predial, uno de los ingresos que apalanca las inversiones en obras y programas sociales en la ciudad. Así, quienes pagan en los primeros meses del año, hasta las fechas establecidas en cada vigencia, tienen un descuento del 10 % por pronto pago. En otras fechas, se paga la totalidad de lo que corresponde a cada contribuyente, según su obligación. Pero también está la opción de pagar por cuotas, la cual, en este 2025, fue elegida por más de 28.000 contribuyentes.