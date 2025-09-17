Suscribirse

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, busca US$1.480 millones para el Metro antes de enero de 2026. Esto halló en su visita a EE.UU.

Se encontró con directivos del Banco Mundial y el BID.

18 de septiembre de 2025, 2:44 a. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Que el Metro sea una realidad tiene un alto costo económico. De hecho, ya hay personas que están promoviendo la creación de una cultura del Metro, para cuidarlo, no solo por temas de protección de la inversión, sino porque es algo que ha sido complejo de lograr en la capital del país.

Con un 62 % de avance en la primera línea del Metro de Bogotá y, tras la llegada del primer tren, lo que ahora falta es plata.

Según dijo el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, sostuvo reuniones con directivos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, pues para terminar la primera línea se necesitarían recursos por 5,7 billones de pesos, totalmente desembolsados, antes de enero de 2026. La cifra corresponde a 1.480 millones de dólares, que serían para garantizar que se tengan todos los trenes necesarios de acá a octubre del año entrante. Eso, sin contar con que ya se viene encima la demanda de recursos para la segunda línea del metro de Bogotá.

De acuerdo con lo expresado por Galán, se fue a Washington a despejar dudas, a contar cómo va la licitación, de manera que pueda conseguir la financiación necesaria.

El Metro de Bogotá será una realidad, si se logra tener la plata a tiempo. Galán afirma que los pasos dados en Estados Unidos fueron fundamentales.

Ya están en Bogotá los seis vagones del primer tren del metro de Bogotá.
