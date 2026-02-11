Confidenciales

Francisco Barbosa asegura que “Petro será recordado por la infamia y el abuso del poder presidencial”

El mensaje del exfiscal lo hizo tras supuestas humillaciones del presidente a funcionarios públicos.

Redacción Confidenciales
11 de febrero de 2026, 8:40 p. m.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro. Foto: JOHAN TORO/PRESIDENCIA/MONTAJE SEMANA

El exfiscal general de la Nación y precandidato presidencial, Francisco Barbosa, se pronunció tras un nuevo acto del presidente Gustavo Petro en el municipio de Chaparral.

“Este cuatrienio de Petro será recordado por la infamia y el abuso del poder presidencial. Humilla a funcionarios y desconoce a los alcaldes y gobernadores”, dijo inicialmente Barbosa.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, abandonó la tarima del evento antes del discurso de Petro, al parecer, por verse relegada en medio de este acto público en el que ni siquiera pudo hacer su intervención.

“Ni hablar de su permanencia, humillación a la justicia colombiana. Los únicos que ganaron en este Gobierno fueron los delincuentes favorecidos por la paz total”, puntualizó el exfiscal en su cuenta personal de la red social de X.

Francisco Barbosa asegura que "Petro será recordado por la infamia y el abuso del poder presidencial"

