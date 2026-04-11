Francisco Barbosa se va de frente contra el MinCiencias: “El orgullo es para la ciencia norteamericana”

La ingeniera aeroespacial colombo-americana Liliana Villarreal, quien asumió la responsabilidad de coordinar el amerizaje de la misión Artemis II, despertó gran admiración en el país por el papel fundamental que jugó en la operación.

Orgullo colombiano al frente del amerizaje de Artemis II: Liliana Villarreal cumple su misión de traer con vida a los astronautas

Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación escribieron un mensaje en sus redes sociales, destacando la participación de la colombiana en la misión Artemis II, que finalizó con éxito este viernes, 10 de abril.

“¡Orgullo para la ciencia colombiana! Desde @MincienciasCo reconocemos la labor de Liliana Villarreal, la ingeniera cartagenera que lidera el equipo de recuperación de la misión #ArtemisII de la @NASA", escribió la cartera.

El mensaje no cayó muy bien en el exfiscal Francisco Barbosa, quien criticó el papel que ha jugado este ministerio durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, incentivando a los jóvenes a irse del país.

La ingeniera aeroespacial Liliana Villareal tuvo la responsabilidad de coordinar el regreso de Artemis II a la tierra. Foto: Nasa

"El orgullo es para la ciencia norteamericana. La ingeniera colombo- americana fue formada en los Estados Unidos y recibió las oportunidades en ese país", escribió Barbosa en su cuenta de X.

El exfiscal general señaló que “lo lamentable es que este ministerio de ciencias durante este gobierno petrista lo único que ha hecho es que miles de estudiantes colombianos emigren para nunca volver”.

Y explicó que “en este cuatrienio lo único que hubo fue subsidios para jóvenes criminales por no matar, acabar el Icetex e intentar pulverizar Colfuturo. Esperemos que el 7 de agosto de 2026 el país cambié de rumbo”.