Radican queja contra jueza en el caso de presunta corrupción conocido como Marionetas 2

En las últimas horas se conoció que fue radicada una queja en la Comisión de Disciplina Judicial contra la Jueza Segunda Penal, Nidia Angélica Carrero.

De acuerdo con la queja radicada por la Red de Veedurías de Colombia, la Jueza Segunda Penal, Nidia Angélica Carrero, habría gestionado la participación de una fiscal que ya había sido retirada del caso.

Más de 82 testigos y 149 elementos de prueba serán usados en el juicio contra los implicados en el caso “Marionetas 2” Foto: Autor Anónimo

Para la Red de Veedurías la juez Carrero, presuntamente habría afectado los principios de imparcialidad, independencia judicial y separación de competencias dentro del proceso.

“De acuerdo con publicaciones de varios medios de comunicación, citadas como soporte de la denuncia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá habría solicitado a diferentes dependencias de la Fiscalía adelantar las gestiones necesarias para permitir la participación de la fiscal Ángela Córdoba Carrera en la continuación de la audiencia preparatoria, pese a que para ese momento la funcionaria ya no tenía asignado el proceso”, indicó la Red de Veedurías de Colombia.

En la audiencia por el caso Martionetas 2, fue citada la fiscal Ángela Córdoba (abajo-izquierda), aunque este caso ya le había sido retirado. Foto: Pantallazo audiencia

El pasado 11 de septiembre, la jueza Nidia Angélica Carrero Torres solicitó directamente a altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación adelantar con carácter urgente las gestiones necesarias para autorizar la participación de la fiscal Córdoba en la continuación de la audiencia preparatoria.

Para la fecha en mención, la solicitud de la Juez no se limitó a reclamar que la Fiscalía garantizara la presencia de un representante del ente acusador.

El despacho identificó expresamente a Córdoba y destacó, como razones para su intervención, su conocimiento previo y directo de la investigación, de la acusación, del descubrimiento probatorio y de las controversias planteadas dentro de la audiencia.

Juan Carlos Martínez, conocido como el hombre del maletín, era la mano derecha de Mario Castaño y el encargado de coordinar la entrega de contratos asociados al escándalo de las Marionetas. Foto: Suministrada a Semana API / Suministrada a Semana A.P.I.

En el caso de las Marionetas 2 se han visto implicados entre funcionarios y políticos como el exsenador Ciro Ramírez.