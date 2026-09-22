Guachaca, Bonda, Minca y Once de Noviembre están entre los sectores cobijados por la suspensión de clases presenciales este martes 22 de septiembre.

La Alcaldía también restringió durante 24 horas la circulación de motocicletas con acompañante en todo el Distrito.

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¿Qué medidas están rigiendo hoy en Santa Marta?

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, adoptó medidas transitorias de seguridad luego de los hechos registrados el lunes 21 de septiembre en diferentes puntos de la ciudad y en la zona rural.

Las medidas se tomaron después de una jornada de tensión en la que se reportaron enfrentamientos en inmediaciones de Quebrada del Sol, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Esto sucedió en el marco de una operación de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Las disposiciones quedaron establecidas en el Decreto 431 del 21 de septiembre de 2026.

Entre ellas está la suspensión de las clases presenciales durante este martes en instituciones educativas ubicadas en sectores considerados de influencia de la situación de orden público.

La medida comprende especialmente a Guachaca, Calabazo, Bonda, Minca y Once de Noviembre.

También alcanza a otras instituciones cuyos estudiantes, docentes, directivos o personal administrativo tengan que atravesar zonas identificadas como de riesgo.

De acuerdo con la información divulgada sobre el decreto, la suspensión comenzó a las 12:00 de la medianoche del 22 de septiembre y está prevista hasta las 12:00 de la medianoche del 23 de septiembre, salvo que las autoridades determinen modificarla o levantarla antes.

La restricción del parrillero en motocicleta rige durante 24 horas en todo el Distrito de Santa Marta como parte de las medidas adoptadas por las autoridades. Foto: Getty Images

Restricción para los parrilleros

Otra de las medidas adoptadas por la administración distrital es la restricción de acompañantes o parrilleros en motocicletas y motociclos durante 24 horas.

La prohibición aplica en todo el territorio de Santa Marta, tanto en la zona urbana como rural, y cobija las vías públicas y aquellas privadas abiertas al público.

La medida rige desde las 00:00 horas de este martes 22 de septiembre hasta las 00:00 horas del miércoles 23 de septiembre.

La disposición contempla excepciones para integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad, personal médico y de emergencias, organismos de socorro, trabajadores autorizados de servicios públicos e infraestructura crítica.

También, algunos casos especiales relacionados con personas que requieren acompañamiento.

Margarita Guerra, la gobernadora de Santa Marta, explicó que las medidas de seguridad son solo de caracter preventivo. Foto: Foto eluniversal.com

Lo que dijo la gobernadora Margarita Guerra

La mandataria departamental aseguró este martes que no existe un paro armado vigente en el Magdalena, pese al comunicado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el que se había anunciado una medida de ese tipo.

Sobre las instituciones educativas Guerra explicó que se adoptaron medidas preventivas ante la posibilidad de nuevas acciones de retaliación.

Esto podría contemplar la realización de clases alternas en zonas rurales de Santa Marta, Zona Bananera y Ciénaga.

Desde la Gobernación también se hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y consultar los canales oficiales de las autoridades.

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Por su parte, este martes se realizó un consejo extraordinario de seguridad con participación del Gobierno nacional, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y la Fuerza Pública.

La mandataria departamental solicitó aumentar el pie de fuerza en el departamento y reiteró que las autoridades continuarán trabajando de manera articulada para atender la situación de seguridad.