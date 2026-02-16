Alarma por escandalosa cifra de suicidio de indígenas en Chocó: van 30 muertos y los testimonios son desgarradores

En 449 días que ha estado al frente de la brigada XV del Ejército en Chocó, su comandante, el general William Caicedo ha tenido que sentir cómo los horrores de la guerra, del narcotráfico y la pobreza le descomponen el corazón.

Pero hay algo más que lo tiene inquieto, lo cual califica como “una problemática que nadie atiende” que lo ha llevado a hablar a los medios de comunicación: el suicidio que está acabando con la etnia wounaan en el Bajo Baudó, Chocó.

Se trata de una comunidad de unos 3.600 habitantes, rodeada de selva, animales y aire limpio al borde del río Sigrisúa, a donde para llegar, cuentan los indígenas, hay que ir hasta Quibdó, tomar una lancha, recorrer el Atrato para después de seis horas llegar a su resguardo, el Bellavista - Unión Pitalito.

En ese lugar, la semana pasada le dieron el último adiós a Santos Daniel El Carpio, un joven de 28 años, casado, con dos hijos, que decidió quitarse la vida. Su muerte, le dijo Luz Deicy Chamarra a SEMANA, se dio en medio de reuniones fallidas para frenar un fenómeno que los tiene azotados.

“He sacado videos, hemos publicado esta situación, hemos solicitado a las autoridades territoriales, al Ministerio del Interior, con Asuntos Indígenas, con Ministerio de Salud, con el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pero a la fecha no hemos tenido una respuesta que impacte a esta situación”, comentó la lideresa wounaan.

El 11 de febrero, cuando estaba consultando sobre estos casos, este medio recibió un comunicado del pueblo wounaan que refleja no solo su impotencia frente a la desidia de quienes deben tenderles la mano, también la crudeza de las cifras.

En dos años, aseguran, ha habido 67 intentos de suicidio, 30 de esas personas han fallecido y han tenido que sortear con 17 emergencias en salud mental.

“No sabemos exactamente qué está pasando en la comunidad, en 2025 fueron ocho suicidios, solo jóvenes, una niña de 15 años, otra de 16, otro joven de 12 años”, detalló.

Y relato que, más dramático aún, es que este primero de enero en la madrugada se sorprendieron con otro caso.

Para Luz Deicy, quien aclara que no es psicóloga, puede haber varias causas. “Nosotros creemos que está el tema de armonización espiritual de nuestra costumbre, por eso estamos luchando por una propuesta de articular con Secretaría de Salud para llegar y apoyar a las poblaciones afectadas, en este momento todas las comunidades de Bajo Baudó han sufrido esto, pero la comunidad de Bellavista es la que más casos ha presentado”.

Además, cree que han observado que es difícil mantener a los jóvenes ocupados, practicando algún deporte, vinculados a alguna actividad cultural o a algún empleo que les genere ingresos, porque no hay empresas en la zona.

“Estamos pensando en que los jóvenes están en la casa y la depresión puede llevarlos allá, no tienen oportunidad de oferta laboral, la mayor parte están en la casa”, dijo.

Pero tocó un tema del que pocos se atreven a hablar en la zona y que también ronda en la cabeza del general Caicedo. “También tenemos la presión de los grupos ilegales y no sabemos qué está pasando”.

El ELN decretó paro armado de tres días en toda la subregión de Baudó, lo que implica que la población no se puede movilizar en ese periodo ni tampoco recibir ayudas humanitarias. La Gobernación condenó este hecho. Foto: afp

Frente a esta declaración, el general Caicedo admitió que es posible que en esa zona del Alto Baudo, donde ELN tiene control territorial, es posible que algunas de las víctimas de reclutamiento forzado hayan optado por quitarse la vida antes de unirse a esa guerrilla.

Sin embargo, a pesar de la preocupación de la lideresa y del alto oficial, no hay casos documentados sobre esta grave situación.

Lo que sí hay es un afán porque las poblaciones reciban ayuda para evitar que sus integrantes más jóvenes se continúen suicidando, porque, como dice Luz Deicy, aunque no es un fenómeno nuevo, las cifras siguen creciendo.

De ahí que se atreva a enviarle un mensaje al presidente, Gustavo Petro: “muchas veces en su discurso dice estar de lado a las poblaciones vulnerables, que su principal discurso ha sido el departamento del Chocó, que demuestre estas manifestaciones, es hora de poner en acción y que haga sentir que sí tiene apoyo a las poblaciones vulnerables, que hasta ahora no lo tenemos”.