Córdoba

Milagro en medio de la tragedia: salvan un tigrillo y un puma tras las inundaciones en Córdoba

Los dos ejemplares están en manos de la autoridad ambiental para su protección.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 8:04 p. m.
Un tigrillo y un puma, rescatados de las inundaciones en Córdoba.
Un tigrillo y un puma, rescatados de las inundaciones en Córdoba. Foto: Redes sociales

En medio del horror por las inundaciones causadas por un frente frío, los cordobeses están mostrándole al mundo su mejor cara.

A pesar de la tragedia, del costo de vidas humanas, de los daños en las viviendas, en las escuelas, en las vías, en los puentes, ellos sacan fuerza para proteger a los más indefensos: los animales.

Ayer, viernes 13 de febrero, moradores del corregimiento de Jaraiquiel, en Montería, encontraron acorralado en una casa un ejemplar de puma concolor.

Videos divulgados en redes sociales dejan ver al animal al borde del colapso, mostrando sus dientes como para ahuyentar el peligro.

“Es una leona, es una leona”, decían los lugareños.

En vez de atacarlo, el animal fue protegido y entregado a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

El ejemplar, informó esa entidad este sábado, fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) para evaluar sus condiciones médicas y cómo es protegido para que regrese a su hábitat.

Pero este no es el único caso. La Policía Ambiental también rescató un tigrillo joven de las inundaciones en Tierralta, también en Córdoba, y lo trasladó al CAV, el mismo lugar a donde fue llevado el puma.

Los funcionarios revisarán allá al felino, científicamente conocido como Leopardus pardalis, y lo mantendrán bajo cuidados establecidos en un protocolo de cuidado especializado.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo indicó que llegará con 11 toneladas de alimentos e insumos veterinarios a la zona. Además, Avianca llegó con un vuelo histórico de un Airbus este sábado con 20 toneladas de ayudas para los damnificados y aseguró que ya había transportado 2,8 toneladas para los más indefensos, los animales.

La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas.
La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas. Foto: AFP

Las emergencias, según cifras citadas en el decreto de emergencia económica del gobierno Petro, provocó en Colombia en nueve días, desde el 27 de enero al 6 de febrero, “65 emergencias, entre las cuales se encuentran: 53 eventos de inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera en 61 municipios”.

