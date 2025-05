Murió Kepa Amuchastegui, papá de don Armando en ‘Yo soy Betty, la fea’, a sus 84 años

Kepa Amuchastegui padecía grave enfermedad y la reveló

“Yo venía sangrando en la orina desde hacía ya un tiempo, cuando me llamó un nefrólogo para ponerme una cita. En ella me dijo que analizando los exámenes míos había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga”, confesó en ese entonces.

View this post on Instagram

Como era de esperarse, el personal de la salud sometió al actor a un procedimiento médico para extirpar el tumor. Sin embargo, tras la cirugía, se confirmó que dicha masa no solamente comprometía a la vejiga, sino también uno de sus riñones, lo que hizo la situación más grave.

Además, se dirigió a sus seguidores afirmando que a causa de su diagnóstico, no podía volver a trabajar en lo que amaba hacer y por esto pidió ciertas ayudas.

“No podré volver a trabajar en lo que sé hacer: actuar, dirigir, escribir y, por lo tanto, no podré seguir recibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a todos los que me han seguido este tiempo y me colaboren con su ayuda”, concluyó el famoso actor que falleció en las últimas horas.