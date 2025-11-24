‘Manos que transforman’, un programa que busca profesionalizar el oficio de cuidado animal en Cali

En diferentes regiones del país, miles de personas ejercen oficios que requieren destreza, disciplina y vocación, pero que aún no cuentan con un reconocimiento formal. En el sector del bienestar y la estética animal, por ejemplo, muchos trabajadores han adquirido sus habilidades desde la práctica, guiados por la observación y la experiencia directa con las mascotas.

Claudia Lorena Gómez, fundadora de Can Spa y líder del programa ‘Manos que transforman’, señala que esta realidad la llevó a reflexionar sobre la importancia de la formación como herramienta de transformación social.

“Durante años conocí personas con un talento natural para cuidar y entender a los animales, pero sin una ruta clara para profesionalizarse. Comprendí que detrás de cada mascota feliz había alguien con vocación que merecía desarrollar su conocimiento con respaldo académico”, afirma Gómez.

Hace trece años, la empresaria impulsó un proyecto que integra la experiencia práctica del sector con la educación formal. Así nació Can Spa Academy, un espacio de formación técnica en estética canina y felina que promueve la dignificación del oficio mediante aprendizaje estructurado.

"La educación cambia destinos", asegura la fundadora y continúa: "Por eso, quisimos crear un modelo que conectara la técnica con el propósito, en el que cada estudiante entienda el valor de lo que hace y cómo su labor contribuye al bienestar colectivo".

Uno de los programas de la academia es ‘Manos que transforman’. “El programa surgió como respuesta a la necesidad de reconocer a quienes ejercen este oficio y abrirles oportunidades de crecimiento real –agrega–. No se trata solo de enseñar una técnica, sino de fortalecer competencias humanas, comunicativas y de servicio”.

El modelo educativo, desarrollado en alianza con la organización Fe y Alegría, involucra docentes, veterinarios, estilistas profesionales y líderes sociales. Su metodología busca equilibrar el conocimiento técnico con la comprensión del rol social de quienes trabajan en el cuidado y bienestar de los animales.

Desde su creación, en Cali, el programa ha certificado a cien personas que hoy cuentan con herramientas para fortalecer su trabajo y ampliar sus oportunidades laborales. El enfoque combina desarrollo técnico, crecimiento personal y conciencia sobre el impacto social de estos oficios.