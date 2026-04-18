“Sin vergüenza”: presidente de la Asociación Colombiana de Minería hace llamado para que el país se reconozca como potencia minera

Aunque hoy la industria minera le aporta a la economía nacional cerca de 14 billones de pesos al año, las oportunidades para aumentar esta participación serían mayores si Colombia tuviera la convicción de declararse un país minero y actuar en consecuencia, “sin ningún tipo de vergüenza”, propiciando conversaciones en los territorios que generen tranquilidad a las comunidades.

Esta fue la invitación que hizo Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante la instalación de MinExpo Colombia 2026, el encuentro anual de la industria minera que se desarrolla en Medellín. El dirigente recalcó la importancia de que quienes conforman el sector lo acojan y rodeen para continuar generando oportunidades reales de negocio.

Nariño expuso ejemplos cercanos de países con industrias mineras claves para su crecimiento económico. Resaltó, por ejemplo, casos como el de Australia, que con 56 proyectos en desarrollo proyecta aportes cercanos a los 37 mil millones de dólares en los próximos cinco años, y de otros más cercanos y con contextos más similares al nuestro como Chile, con 30 proyectos y 39,5 mil millones de dólares de proyección; o Argentina, con 19 proyectos y 25 mil millones de dólares.

Juan Camilo Nariño, presidente de ACM. Foto: José Manuel Pedraza

“Esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Tenemos mucha ilusión por lo que se viene y eso se evidencia en la gran cantidad de empresas que están este año en MinExpo Colombia 2026, y en las que estarán en próximas ediciones. Estamos seguros de que si todos trabajamos juntos, de nuestra actuación en las próximas semanas depende que Colombia tome la decisión de ser un país minero y de actuar en consecuencia”, advirtió el presidente de la ACM.

En su intervención insistió en que es necesario que en el país se genere una conversación para que los futuros presidentes, gobernadores y alcaldes comprendan las oportunidades que la minería genera para el progreso de los territorios, pues se trata de un sector que reporta aportes “significativamente” mayores a los de cualquier otra industria.

De hecho, los 14,3 billones de pesos que al año aporta el sector minero equivalen al flujo comercial de las compras que realiza el segundo socio comercial de Colombia, Panamá. De ahí la importancia de que todos los actores que lo conforman unan esfuerzos para llevar el mensaje a los territorios y propiciar una conversación tranquila, pero decidida, que permita un mayor entendimiento de las personas sobre la industria.

Un sector clave para las economías locales

Durante la instalación de MinExpo Colombia 2026, que espera convocar en esta edición a cerca de 4.200 asistentes, una cifra récord en la historia del evento, representantes de las empresas mineras destacaron el rol que esta industria cumple como motor del desarrollo económico en los territorios donde hace presencia.

Santiago Cardona, presidente de Mineros Colombia, recordó que el sector genera 1,4 empleos indirectos por cada empleo directo que se crea, y es clave para jalonar el crecimiento de muchas otras industrias. “Hoy la minería moviliza recursos hacia empresas de transporte, alimentos, seguridad, construcción, bienes y servicios que están en los territorios. Se calcula que de los 14 billones de pesos que aporta la minería al país, cerca de 5 billones son para los encadenamientos”, señaló.

Por su parte, Myriam Vargas, vicepresidente Legal y Asuntos Corporativos de Cerrejón, destacó que la minería, más allá de su operación, es una plataforma real de desarrollo y capacitación de las comunidades, así como una gran generadora de emprendimientos y líder en la gestión ambiental.

“Cada día somos más conscientes de que los proveedores son aliados estratégicos del negocio y han ido creciendo con la industria, con mejores estándares de calidad, innovación y seguridad”. La tecnificación ha creado el reto de propiciar mayores oportunidades de capacitación al tejido empresarial que se forma en los territorios y desde Cerrejón han querido acompañar a las empresas para transferirles conocimiento y tecnología, permitiendo un crecimiento conjunto.

Alejandro Jiménez, country manager de Aris Mining, recordó que cuando la compañía comenzó con el desarrollo de sus proyectos en Colombia hace unos seis años, su principal objetivo era fortalecer a los proveedores locales. Hoy, el 92 por ciento de sus compras son a empresas colombianas, que representan cerca de 382 mil millones de pesos. Esto ha generado una respuesta positiva por parte de los emprendedores, que cuentan con estructuras y capacidades más robustas para atender sus necesidades y las de la compañía.

El escenario perfecto

Kal Tire, una empresa especializada en la fabricación y el suministro de llantas para minería a cielo abierto y subterránea, tiene grandes expectativas de su participación en Minexpo 2026, pues es la mejor oportunidad en el año para conectar con todos los actores de la industria y profundizar en relaciones comerciales que generen beneficios compartidos.

“Es el escenario perfecto en el que podemos participar todos los que hacemos parte de este sector que revitaliza la economía colombiana. Nosotros, por ejemplo, generamos cerca de 250 empleos formales directos, a los cuales se suman los que generan los contratistas. Juntos estamos propiciando un impacto directo positivo en las comunidades que habitan las zonas donde se desarrolla la minería”, indicaron voceros de Kal Tire que participaron en el evento.

Y es que Minexpo se ha convertido en una vitrina para los actores de la industria minera. Renato Pacheco, gerente de Proyectos Corporativos de Intech Colombia, una empresa de origen peruano con presencia en Chile, Bolivia y Ecuador, que hace dos años aterrizó en nuestro país atraída por las oportunidades de desarrollo y expansión que encontraron en el mercado nacional, no ocultó su emoción de participar por primera vez en este gran evento.

“Somos expertos en procesos y equipos de bombeo y hemos traído ese conocimiento a Colombia para apoyar a todos los clientes mineros con soluciones de este tipo. En Minexpo esperamos encontrar muchas oportunidades de conexión”, aseguró Pacheco.

Este jueves 16 de abril MinExpo Colombia 2026 cerrará con un debate presidencial al que fueron invitados los candidatos para que expongan sus propuestas enfocadas en el sector minero. Un espacio clave para conocer las oportunidades que puede tener a futuro y el impulso que podría recibir para consolidar su aporte al desarrollo económico, social y productivo de los territorios.

*Contenido elaborado con apoyo de la Asociación Colombiana de Minería