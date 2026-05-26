El residuo de la caña de azúcar que podría acabar con el mal aliento de su perro, según la ciencia

Los perros, al igual que los humanos, pueden presentar halitosis o mal aliento, una afección que se relaciona con varias causas. Los expertos aseguran que la presencia de olores desagradables provenientes de la boca del animal no es normal y suele estar relacionado con una higiene bucal insuficiente o con diferentes enfermedades.

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Según información de la compañía Purina, en su página web, este problema puede tener un origen oral, asociado a la acumulación de bacterias en dientes, encías y lengua, o una causa extraoral vinculada a trastornos digestivos, hepáticos o renales.

Si bien es posible notar un leve olor luego de dormir o pasar varias horas sin comer, un aliento intenso y constante no debe pasarse por alto, ya que podría reflejar enfermedades silenciosas o dolor persistente que, sin el tratamiento adecuado, afectarían la calidad y expectativa de vida del animal.

La red de hospitales europeos Anicura indica que es importante acudir al veterinario de manera periódica para hacer un chequeo general del estado de salud de la mascota y de esta forma determinar qué puede estar causando su halitosis.

Hay formas naturales que ayudan a evitar el mal aliento en los perros. Foto: Getty Images

Siempre y cuando el origen del mal aliento en el perro no sea consecuencia de una enfermedad, se pueden seguir algunos consejos sencillos para prevenir su aparición.

Nueva solución oral

Recientemente, investigadores de la Universidad de Jiangnan, en China, crearon un espray bucal a base de polifenoles obtenidos de la melaza de caña de azúcar que demostró ser eficaz para disminuir el mal aliento y reducir las bacterias perjudiciales presentes en estos animales.

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El estudio, publicado en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, tuvo como propósito desarrollar una opción más económica y sustentable para el cuidado de la salud bucal de las mascotas, aprovechando un subproducto agrícola accesible con la idea de que fuera más versátil y económico.

Sin embargo, los especialistas advierten que se requieren análisis más amplios para confirmar la eficacia y seguridad del tratamiento a largo plazo, por lo que la comunidad científica continúa investigando cómo los compuestos presentes en la melaza interactúan con las bacterias orales.

El mal aliento en los perros se presenta por diferentes causas. Foto: Getty Images

Cuando el mal aliento canino no se debe a enfermedades, algunas recomendaciones que ayudan en su prevención y control.

Por ejemplo, la limpieza bucal que es fundamental para garantizar que los peludos tengan un buen aliento. Es recomendable lavarle los dientes al menos una vez a la semana con un cepillo y una pasta de dientes especial para perros y adaptada a su tamaño y raza.

Otro aspecto clave es la alimentación. Lo ideal es brindarle al perro una dieta equilibrada con alimentos saludables y si es posible agregarles vitaminas como el apio, la zanahoria y la manzana que actúan como cepillos dentales naturales, combatiendo la suciedad en la dentadura y previniendo el mal aliento en perros, indica Anicura.