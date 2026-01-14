Video | Soldado le salvó la vida a un gato bebé en Bogotá y conmovió al país

Lo que comenzó como una rutina más en inmediaciones de una instalación militar en Bogotá terminó convirtiéndose en una escena que tocó fibras en todo el país. No hubo formaciones ni órdenes urgentes, sino un encuentro inesperado, un pequeño gato en condiciones delicadas, que cambió el curso del día de una integrante del Ejército Nacional y dejó una lección de empatía que rápidamente se hizo viral.

Un gesto espontáneo que marcó la diferencia

La protagonista de la historia es una dragoneante que, al notar la presencia del pequeño felino cerca del Cantón Militar Caldas, decidió no ignorar la situación. El animal apenas se movía y su constante maullido dejaba claro que necesitaba ayuda inmediata. Sin pensarlo demasiado, la uniformada actuó movida por la sensibilidad del momento y la urgencia de proteger una vida indefensa.

“En #Bogotá, una de nuestras dragoneantes encontró en estado de abandono a un gato cerca del Cantón Militar Caldas”, señalo la cuenta oficial del Ejército a través de X.

Nuestros soldados también protegen a los animales.



En un video que empezó a circular con fuerza en redes sociales, se observa cómo la soldado le suministra cuidadosamente un líquido por vía oral, mientras el gato responde con débiles sonidos.

“Con sentido de humanidad y vocación de servicio, lo alimentó y le brindó cuidado”, comenta la publicación.

La escena, sencilla, pero poderosa, muestra la delicadeza con la que sostiene al animal, consciente de su fragilidad. En otra toma, el felino aparece más tranquilo, arropado entre los brazos de la dragoneante, emitiendo suaves maullidos que contrastan con la tensión inicial.

La calma del pequeño felino, sostenido en brazos, se convirtió en uno de los momentos más comentados. Foto: X - @COL_EJERCITO

El Ejército Nacional también destacó el hecho a través de su cuenta oficial en X, donde resaltó que una de sus integrantes encontró al gato en estado de abandono y decidió alimentarlo y cuidarlo.

La reacción en redes y una historia que enterneció

Para muchos, la ternura del pequeño felino y la calma con la que fue atendido resultaron irresistibles. Otros destacaron el valor del gesto, recordando que la humanidad también se expresa en actos cotidianos, lejos de los reflectores.