Conductor deja abandonado camión con más de dos toneladas de marihuana en el Valle del Cauca

El cargamento tiene un valor superior a los 6.000 millones de pesos.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 5:57 p. m.
Camión donde eran transportadas más de dos toneladas de marihuana en el Valle del Cauca.
Camión donde eran transportadas más de dos toneladas de marihuana en el Valle del Cauca. | Foto: Policía

La Policía de Tránsito confirmó que dentro de un camión fueron encontradas más de dos toneladas de marihuana en el Valle del Cauca.

La información entregada por la autoridad policial señala que la persona que conducía el vehículo decidió dejarlo abandonado unos kilómetros antes de llegar a un puesto de control.

“El operativo se desarrolló hacia las 6:30 a. m., cuando los uniformados detectaron el vehículo abandonado unos 500 metros antes de un puesto de control vial. Según el reporte, el conductor emprendió la huida hacia los cañaduzales aledaños al percatarse de la presencia policial”, indicó la Policía de Carreteras.

Policías descargando camión con más de dos toneladas de marihuana.
Policías descargando camión con más de dos toneladas de marihuana. | Foto: Policía

Añadió la autoridad policial que: “Al realizar la inspección del camión, se hallaron 200 paquetes rectangulares de diferentes tamaños, forrados en bolsas negras, que en su interior contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana”.

La valoración inicial de las autoridades sobre el cargamento es que este tendría un costo aproximado de 6.000 millones de pesos en el mercado nacional, y cerca de 10 millones de dólares en el comercio ilegal internacional.

“Este resultado refleja el compromiso de nuestros hombres y mujeres con la lucha frontal contra el narcotráfico. Cada incautación representa una vida salvada, una familia protegida y un paso más hacia la tranquilidad de nuestras comunidades. Este cargamento, que pretendía ser distribuido en el país o enviado al exterior, equivale a más de dos toneladas de droga que hoy no llegarán a las calles”, afirmó la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía.

Caen más de dos toneladas de marihuana en el Valle del Cauca.
Caen más de dos toneladas de marihuana en el Valle del Cauca. | Foto: Policía

Explicó que los 2.186 kilogramos de marihuana (peso bruto) eran transportados en un camión tipo Chevrolet NKR, color blanco, sobre la vía Villa Rica – Palmira, a la altura del kilómetro 31, jurisdicción del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

El paso a seguir, según indicaron desde la Policía, es ahora establecer a los dueños del cargamento ilegal que pretendía ser comercializado seguramente en el mercado exterior.

PolicíanarcotráficoValle del Cauca

