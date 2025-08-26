Suscribirse

Cae millonario cargamento de marihuana; Ejército decomisó 8.5 toneladas a disidencias de Mordisco

El valor del cargamento ilegal superaba los 2.7 millones de dólares, según la institución militar.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 8:25 p. m.
Ejército y Policía decomisan importante cargamento de marihuana en Huila.
Ejército y Policía decomisan importante cargamento de marihuana en Huila. | Foto: Ejército

El Ejército reportó la incautación de marihuana más grande en la historia reciente del departamento del Huila, con 8.5 toneladas.

Informó el Ejército que: “en una operación sin precedentes en los últimos cuatro años, tropas del Ejército Nacional incautaron 8.683 kilogramos de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína a la estructura criminal Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo, bajo el control delictivo de alias Iván Mordisco”.

Más de 8.5 toneladas de marihuana decomisadas a las disidencias de Mordisco en el Huila.
Más de 8.5 toneladas de marihuana decomisadas a las disidencias de Mordisco en el Huila. | Foto: Ejército

Agregó la institución militar que: “la operación militar fue ejecutada por soldados del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza y el Grupo Liviano de Caballería N.° 6, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, en la que decomisaron el cargamento que tenía como destino países del sur del continente".

“El narcótico incautado al ser comercializado fuera del país, habría alcanzado un valor estimado de más de 11.000 millones de pesos (USD 2,7 millones aproximadamente), triplicando su precio frente al mercado interno colombiano”, dijo el Ejército.

Sobre el impacto para las organizaciones narcotraficantes, explicó el Ejército que “la incautación representa la eliminación de más de ocho millones de dosis individuales de marihuana, evitando su circulación en redes internacionales de microtráfico”.

“El cargamento fue hallado oculto entre pacas de heno dentro de un camión tipo dobletroque, abandonado por su conductor al percatarse de los controles militares en la vereda Panorama, municipio de La Plata, Huila”, explicó el Ejército.

Ejército y Policía decomisan importante cargamento de marihuana en Huila.
Ejército y Policía decomisan importante cargamento de marihuana en Huila. | Foto: Ejército

La marihuana, informó el Ejército, provenía de una de las zonas de mayor poder de Mordisco. “Según las investigaciones, el narcótico provenía del Cauca y sería movilizada a través de corredores del sur del país con destino final en Sudamérica”, dijo el Ejército.

Néstor Gregorio Vera Alias Iván Mordisco Disidencias de las Farc
La marihuana decomisada era de las redes de Iván Mordisco, según el Ejército. | Foto: AFP

Agregó la institución castrense que: “este resultado fortalece la ofensiva nacional contra las economías ilegales y reafirma el compromiso del Ejército Nacional con la seguridad regional, la protección de la población civil y el debilitamiento de estructuras armadas al margen de la ley”.

