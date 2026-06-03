Hallan tres hombres atados y asesinados con disparos de gracia en un cañaduzal de Candelaria, Valle

Las autoridades del Valle del Cauca adelantan investigaciones para esclarecer el asesinato de tres hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un cañaduzal del corregimiento de San Joaquín, zona rural del municipio de Candelaria.

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El hallazgo se produjo en dos momentos distintos durante esta semana. De acuerdo con la información entregada por la Policía, uno de los cadáveres fue ubicado el lunes, mientras que los otros dos fueron encontrados al día siguiente en el mismo sector rural. Los tres cuerpos presentaban evidentes signos de violencia.

Según las primeras verificaciones realizadas por las autoridades judiciales, las víctimas tenían ataduras en sus extremidades y presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego. De manera preliminar, se estableció que los disparos habrían impactado la cabeza de los tres hombres.

El teniente coronel César Bohórquez, comandante del Distrito de Policía de Candelaria, confirmó que los cuerpos fueron hallados en cañaduzales del corregimiento de San Joaquín y que los investigadores trabajan para establecer la identidad de las víctimas, así como las circunstancias que rodearon el crimen.

Unidades de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron las labores de inspección judicial y recolección de evidencias en el lugar donde fueron encontrados los cadáveres. Los investigadores buscan determinar si los tres homicidios están relacionados entre sí y establecer el móvil de los hechos.

Las autoridades también adelantan la revisión de información de inteligencia y testimonios que permitan reconstruir los movimientos de las víctimas antes de su muerte. Por ahora, no se ha confirmado su identidad ni si registraban antecedentes judiciales.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que lidera las pesquisas para esclarecer este triple homicidio ocurrido en zona rural de Candelaria. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen presencia en el sector donde fueron hallados los cuerpos y continúan recopilando elementos probatorios para identificar a los responsables.

Por su parte, Indepaz catalogó este hecho como la masacre número 59 en lo corrido de este año; según el instituto, “Desde el pasado lunes se reportó que hombres armados irrumpieron en varias viviendas del municipio de Candelaria y retuvieron a cuatro hombres”.

Agregó Indepaz: “Horas más tarde, uno de los retenidos fue encontrado sin vida y posteriormente dos hombres fueron hallados asesinados en cañaduzales del corregimiento de San Joaquín. El otro hombre retenido continúa desaparecido”.