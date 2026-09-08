Tribunal ordena restituir 84.752 millones de pesos por recursos del sistema de multas e infracciones de tránsito

La Federación Colombiana de Municipios deberá restituir 84.752 millones de pesos a las entidades territoriales por los recursos del Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

¿Dónde está el punto que más dinero deja en fotomultas en Bogotá en 2026? La cifra ya pasa los $3.000 millones

Así lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al fallar favorablemente una acción de tutela presentada por la Alcaldía de Bogotá.

El Tribunal avaló la protección del derecho de defensa del patrimonio público. Esto, al considerar que la Federación Colombiana de Municipios había incurrido en una falla al conservar los excedentes operacionales y los rendimientos financieros generados por dicho Sistema.

*En desarrollo…

Este es el fallo completo