A Beto Coral le suspendieron su cuenta en X: esta es su versión

Al activista Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, y cercano al petrismo, le suspendieron en las últimas horas su perfil de X.

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Luego, a través de una cuenta que tiene de apoyo, el activista entregó su versión sobre lo supuestamente ocurrió con dicho perfil suspendido.

“Hackearon mi cuenta de X. Y luego fue suspendida. No van a lograr por ninguna vía silenciarme”, dijo puntualmente Coral en otra cuenta en X.

Aviso en X de la cuenta suspendida a Beto Coral. Foto: A.P.I.

Vale recordar que, el pasado 16 de julio, Coral llegó a Colombia tras haber sido deportado desde los Estados Unidos, país en el que estuvo radicado durante al menos 11 años.

Ese 16 de julio, Coral llegó a Catam, en Bogotá, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la que también venían 73 connacionales deportados desde Estados Unidos.

Luego, en un comunicado emitido por la Cancillería, bajo el mandato del expresidente Gustavo Petro, se indicó que se había mantenido un seguimiento a la situación jurídica y personal del activista.

Beto Coral tras llegar deportado desde los Estados Unidos, el 16 de julio. Foto: Cancillería de Colombia

“El Gobierno nacional ha garantizado el acompañamiento institucional necesario para su retorno al país. Bajo las directrices del presidente Gustavo Petro, se han activado los protocolos de seguridad pertinentes para asegurar que el ciudadano regrese en condiciones de libertad y con plenas garantías para su integridad”, se indicó a través de la misiva que emitió en ese momento el gobierno del expresidente Petro.

Pasaron los días y, el pasado 24 de julio, la familia de Coral también arribó a Bogotá en un vuelo comercial procedente de los Estados Unidos.

“Mi primer agradecimiento es para mi familia, mis verdaderos héroes, Tatiana, Juan Manuel y Logan, que hoy ya están conmigo”, dijo Coral en días pasados tras reunirse nuevamente con su familia, que había quedado en los Estados Unidos, luego de él haber sido deportado.