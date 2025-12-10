Suscribirse

Política

Álvaro Uribe abre la puerta a que el candidato de la derecha no se escoja en consulta; esta es su propuesta

El líder del Centro Democrático se refirió a las alternativas que habría ante la multiplicidad de consultas.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 1:27 p. m.
Álvaro Uribe
El expresidente Álvaro Uribe se refirió a ese proceso electoral. | Foto: NurPhoto via AFP

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, habló de las opciones que se podrían adelantar ante la imposibilidad de realizar una consulta interpartidista por las diferencias que se han dado entre distintos candidatos.

“A mí lo que me parece muy preocupante es si vamos a tener varias consultas de varios grupitos, eso sería una consulta muy dispersa, entonces habrá que discutirlo. Si sí vale la pena amarrarse ahí o dejar una posibilidad abierta para resolver después con encuestas”, aseguró el expresidente Uribe en entrevista con La FM.

Sobre la posibilidad de esa encuesta, el expresidente mencionó que allí podrían estar Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, entre otros candidatos, incluidos los del Centro Democrático. “La aprecio mucho (…) reuniones varias he tenido con Vicky Dávila, ella sabe mi aprecio, mi respeto”, dijo sobre la periodista.

Uribe reconoció que mientras “más viejo está en la política, menos sabe”, pero mencionó que se debe pensar con juicio sobre los problemas del país.

En la entrevista radial, Uribe se refirió a las múltiples consultas que se estarían configurando en ese sector, a pesar de que su deseo principal era hacer un proceso de este tipo que integrara desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella; sin embargo, ambos candidatos cerraron la puerta a esa posibilidad.

Contexto: Vicky Dávila le envía contundente mensaje a Álvaro Uribe: “Vamos para adelante con la gran consulta para recuperar a Colombia”

“Hoy ante los hechos parece muy utópica mi propuesta, mi deseo; son deseos de viejo. Hay que seguir trabajando, no hay que desmayar”, reconoció.

Dijo que el Centro Democrático debe resolver en los próximos días su proceso interno para definir quién será la candidata o candidatas que los representarán en 2026.

“El partido, este fin de semana debemos conocer el resultado de un proceso, saber quién es nuestra candidata de esas tres mujeres. Lo primero son ellas; han sido un valuarte en la democracia colombiana. Primero ellas”, aseguró Uribe.

Vicky Dávila, precandidata presidencial
El expresidente Uribe mencionó a Vicky Dávila en esa posiblidad de una encuesta. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

A pesar de eso, el expresidente mencionó que se debe “seguir insistiendo en una gran coalición” y que ya enviaron una carta para participar de ese proceso, por lo que continuaría siendo otra alternativa.

“Me da miedo que no haya una gran consulta con una serie de grupitos fragmentados, entonces habrá que buscar un camino para impulsar nuestras candidatadas y al mismo tiempo seguir abogando por una gran unidad”, señaló Uribe.

Sobre De la Espriella y Fajardo dijo que no puede tener dolores a esa edad de la vida, sino que su preocupación es por el país.

En los últimos días, Dávila le había hecho un llamado al expresidente Uribe para insistir en esa consulta. “Presidente Álvaro Uribe, la consulta tiene [que] seguir. Vamos para adelante a recuperar a Colombia, juntos con millones de ciudadanos que buscan la solución de sus problemas, una oportunidad y un país diferente. Los colombianos merecen el mejor gobierno posible, intachable y trabajador”, afirmó.

Noticias relacionadas

Vicky DávilaCentro DemocráticoÁlvaro Uribe Vélez

