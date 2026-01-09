“Campeón de la corrupción”: la dura reacción del expresidente Álvaro Uribe a la entrevista de Petro en El País de España

La entrevista concedida por el presidente Gustavo Petro al diario español El País desató una fuerte reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien respondió con un duro mensaje en su cuenta de X, cuestionando tanto la veracidad de las afirmaciones del mandatario como los resultados de su Gobierno.

Las mentiras del presidente Petro sobre al aumento de cultivos de coca en el gobierno Duque

Uribe reaccionó a los apartes de la entrevista en los que Petro habló de una supuesta advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que estaba “pensando hacer cosas malas en Colombia”.

Frente a ese escenario, el exmandatario acusó a Petro de mentir de manera reiterada y lo responsabilizó de haber respaldado históricamente a gobiernos como los de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y los hermanos Castro.

Petro desmiente cifras de violencia publicadas por InSigth Crime y asegura que están “desinformando sobre Colombia”

Presidente Gustavo Petro, Nicolás Maduro Foto: PRESIDENCIA, AP

“Siempre miente, apoyó a Chávez, a Maduro, a los Castro, insultaba a Trump, hoy Colombia tiene más de 300 mil hts de droga, decomisó el 28%, antes llegamos a decomisar el 57%. Campeón de la corrupción”, escribió el expresidente.

En su pronunciamiento, Uribe afirmó que el país atraviesa una grave crisis de seguridad y narcotráfico. Según sostuvo, Colombia tendría actualmente más de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

Álvaro Uribe asegura que el presidente Petro engaña al país: “Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo”

Pasta base de Coca. Tibú. Catatumbo-Nortre de Santander Julio 20 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

También, aseguró que el nivel de decomiso de droga habría caído al 28%, una cifra que contrastó con el 57% que, según dijo, se alcanzó en gobiernos anteriores. Para el expresidente, estos datos evidencian un retroceso en la lucha contra las economías criminales.

El líder del Centro Democrático también señaló que 700 de los 1.105 municipios del país estarían hoy bajo presencia de grupos armados ilegales, a los que calificó como terroristas.

El ELN decretó paro armado de tres días en toda la subregión de Baudó, lo que implica que la población no se puede movilizar en ese periodo ni tampoco recibir ayudas humanitarias. La Gobernación condenó este hecho. Foto: afp

En ese contexto, acusó al actual Gobierno de haber debilitado la capacidad del Estado para proteger a las comunidades y garantizar el orden público.

Uribe fue más allá al afirmar que el fisco estaría quebrado y que la inversión privada se encuentra paralizada, atribuyendo esta situación a la desconfianza generada por el Ejecutivo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (R), y el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dan la mano después de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP) Foto: AFP

Finalmente, Uribe sostuvo que quienes respaldan el discurso del presidente “le hacen el juego” a regímenes autoritarios de la región, profundizando así la confrontación política entre el Gobierno y la oposición.