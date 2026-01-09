Las mentiras del presidente Petro sobre el aumento de los cultivos de coca en el gobierno Duque

En medio del discurso que dio en la Plaza de Bolívar tras la marcha que convocó para buscar respaldo popular tras las tensiones con su homólogo Trump, el presidente Gustavo Petro aseguró que durante el gobierno de Iván Duque, los cultivos de cocaína en todo el país se aumentaron en un ciento por ciento.

Sin embargo, las cifras de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca lo desmienten y dejan en evidencia que durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos casi se cumple ese aumento que señaló Petro sobre el gobierno Duque.

Iván Duque, Gustavo Petro cultivos de coca Foto: SEMANA

“El crecimiento de cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque fue cinco veces más grande que el crecimiento que hemos tenido en mi gobierno, que es, no alcanza aún el 10 % en todo el periodo, en el caso Duque fue del 100 % en todo su periodo”, dijo el mandatario frente a miles de personas que se agolparon para escucharlo en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

El presidente Petro insistió: “Nosotros lo que hemos hecho es detener el crecimiento con un dato más: para el 31 de diciembre logramos 2.800 toneladas incautadas, que fue mi objetivo. Mi objetivo fue cero golpes al campesinado de Colombia, sustitución voluntaria”.

¿Qué dice la Casa Blanca?

SEMANA accedió a un informe de la Oficina para el Control de Drogas y del Departamento de Salud de Estados Unidos, que, a diferencia de lo dicho por Petro, el aumento de cultivos de coca durante el gobierno Duque fue del 12.5% a comparación de las cifras que dejó el último gobierno Santos.

El documento registró que entre 2018 y 2021, las áreas cultivadas pasaron de 208.000, cifra que dejó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, a 234.000 hectáreas que iban quedando en pleno cierre del gobierno de Iván Duque.

De hecho, el informe reconoció que aunque durante la administración Duque las hectáreas seguían aumentando, el ritmo fue menor al periodo anterior y hasta sugirieron una etapa de “estabilización” por la reactivación de planes de erradicación forzada, fortaleció la coordinación entre la fuerza pública y agencias internacionales, y atacó las cadenas de producción.

Estados Unidos también reconoció que las restricciones judiciales y ambientales al reinicio de la aspersión aérea limitaron que la estrategia contra los cultivos ilícitos tuviera más impacto en la reducción de áreas cultivadas durante la Presidencia de Iván Duque.

La Casa Blanca también reveló otras cifras interesantes en ese informe, como que en el segundo periodo del gobierno Santos los cultivos pasaron de 112.000 a 208.000 hectáreas, un incremento del 85 % que dejó justo la época en que se negociaba el acuerdo de paz con las extintas Farc.

El documento conocido por esta revista destacó que los datos cubren el período de 1998 a 2021, pero aclaró que no existen cifras oficiales para el año 2022, teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos suspendió el programa de monitoreo satelital para ese año, razón suficiente para que el gobierno Petro aún no tenga datos exactos sobre esa labor.