Nación

Las mentiras del presidente Petro sobre el aumento de los cultivos de coca en el gobierno Duque

Petro aseguró que en el gobierno Duque aumentaron un 100 % los cultivos de coca; un informe de la Oficina de Control de Drogas de EE. UU. dice todo lo contrario.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 10:47 a. m.
El presidente Petro ha tenido varias tensiones con Iván Duque por el aumento de cultivos ilícitos en Colombia.
El presidente Petro ha tenido varias tensiones con Iván Duque por el aumento de cultivos ilícitos en Colombia. Foto: SEMANA

En medio del discurso que dio en la Plaza de Bolívar tras la marcha que convocó para buscar respaldo popular tras las tensiones con su homólogo Trump, el presidente Gustavo Petro aseguró que durante el gobierno de Iván Duque, los cultivos de cocaína en todo el país se aumentaron en un ciento por ciento.

Sin embargo, las cifras de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca lo desmienten y dejan en evidencia que durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos casi se cumple ese aumento que señaló Petro sobre el gobierno Duque.

Iván Duque, Gustavo Petro cultivos de coca
Iván Duque, Gustavo Petro cultivos de coca Foto: SEMANA

“El crecimiento de cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque fue cinco veces más grande que el crecimiento que hemos tenido en mi gobierno, que es, no alcanza aún el 10 % en todo el periodo, en el caso Duque fue del 100 % en todo su periodo”, dijo el mandatario frente a miles de personas que se agolparon para escucharlo en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

El presidente Petro insistió: “Nosotros lo que hemos hecho es detener el crecimiento con un dato más: para el 31 de diciembre logramos 2.800 toneladas incautadas, que fue mi objetivo. Mi objetivo fue cero golpes al campesinado de Colombia, sustitución voluntaria”.

Bogotá

Es oficial: Distrito confirmó el valor de la nueva tarifa de TransMilenio que regirá desde el 14 de enero

Bogotá

Envían a la cárcel a hombre señalado de apuñalar más de 50 veces a su mujer frente a sus hijos: todo ocurrió en una casa de Bogotá

Barranquilla

Policía frustra ataque con granada de una peligrosa banda extorsionista en Barranquilla: un capturado

Barranquilla

Hombre le propina brutal golpiza a la mamá de sus dos hijas y juez toma una dura decisión

Nación

Varios temblores sacudieron a Colombia en la madrugada de este viernes, 9 de enero: la tierra se movió con potencia

Nación

Ideam dice que habrá “lluvias de mayor magnitud” y “actividad eléctrica” este viernes, 9 de enero: así estará el clima

Nación

Así reaccionaron en Alemania tras el asesinato del estudiante Elxnat Leif Lino, en medio de un intento de robo en La Guajira

Medellín

Revelan la verdadera cifra que pagaron por la finca La Manuela, predio que construyó Pablo Escobar en Guatapé

Política

“Campeón de la corrupción”: la dura reacción del expresidente Álvaro Uribe a la entrevista de Petro en El País de España

Política

“De rodillas y con susto”: Juan Carlos Pinzón reacciona a la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

Petro habla de su llamada con Trump: “Venezuela y el tema del narcotráfico; si es a hablar, yo voy a donde sea”

¿Qué dice la Casa Blanca?

SEMANA accedió a un informe de la Oficina para el Control de Drogas y del Departamento de Salud de Estados Unidos, que, a diferencia de lo dicho por Petro, el aumento de cultivos de coca durante el gobierno Duque fue del 12.5% a comparación de las cifras que dejó el último gobierno Santos.

El documento registró que entre 2018 y 2021, las áreas cultivadas pasaron de 208.000, cifra que dejó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, a 234.000 hectáreas que iban quedando en pleno cierre del gobierno de Iván Duque.

YouTube video nmEJ6bSWjU4 thumbnail

De hecho, el informe reconoció que aunque durante la administración Duque las hectáreas seguían aumentando, el ritmo fue menor al periodo anterior y hasta sugirieron una etapa de “estabilización” por la reactivación de planes de erradicación forzada, fortaleció la coordinación entre la fuerza pública y agencias internacionales, y atacó las cadenas de producción.

Estados Unidos también reconoció que las restricciones judiciales y ambientales al reinicio de la aspersión aérea limitaron que la estrategia contra los cultivos ilícitos tuviera más impacto en la reducción de áreas cultivadas durante la Presidencia de Iván Duque.

YouTube video Fjq4q-U9yLk thumbnail

La Casa Blanca también reveló otras cifras interesantes en ese informe, como que en el segundo periodo del gobierno Santos los cultivos pasaron de 112.000 a 208.000 hectáreas, un incremento del 85 % que dejó justo la época en que se negociaba el acuerdo de paz con las extintas Farc.

El documento conocido por esta revista destacó que los datos cubren el período de 1998 a 2021, pero aclaró que no existen cifras oficiales para el año 2022, teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos suspendió el programa de monitoreo satelital para ese año, razón suficiente para que el gobierno Petro aún no tenga datos exactos sobre esa labor.

Más de Nación

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Es oficial: Distrito confirmó el valor de la nueva tarifa de TransMilenio que regirá desde el 14 de enero

Este es el momento en el que se formalizó la captura del sujeto señalado de cometer el acto violento.

Envían a la cárcel a hombre señalado de apuñalar más de 50 veces a su mujer frente a sus hijos: todo ocurrió en una casa de Bogotá

Hombre capturado antes de hacer un ataque con una granada en Barranquilla.

Policía frustra ataque con granada de una peligrosa banda extorsionista en Barranquilla: un capturado

Hombre capturado por la Fiscalía.

Hombre le propina brutal golpiza a la mamá de sus dos hijas y juez toma una dura decisión

Temblor Colombia

Varios temblores sacudieron a Colombia en la madrugada de este viernes, 9 de enero: la tierra se movió con potencia

Fuertes lluvias en el Centro Internacional Bogotá mayo 3 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Ideam dice que habrá “lluvias de mayor magnitud” y “actividad eléctrica” este viernes, 9 de enero: así estará el clima

Elxnat Leif Lino , estudiante alemán asesinado en La Guajira.

Así reaccionaron en Alemania tras el asesinato del estudiante Elxnat Leif Lino, en medio de un intento de robo en La Guajira

La SAE subastó la finca La Manuela, construida por Pablo Escobar.

Revelan la verdadera cifra que pagaron por la finca La Manuela, predio que construyó Pablo Escobar en Guatapé

Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca.

Las mentiras del presidente Petro sobre el aumento de los cultivos de coca en el gobierno Duque

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Petro sin visa: las opciones que tiene el presidente para viajar a Estados Unidos tras la invitación de Donald Trump

Noticias Destacadas