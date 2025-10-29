Suscribirse

Política

Coca aumenta en Colombia: presidente Petro se anticipa a la ONU y revela nueva cifra de siembras

El jefe de Estado advirtió que las siembras de coca incrementaron en el 2024. De momento, se desconoce el detalle del informe de la ONU.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 12:47 p. m.
Coca Gustavo Petro Cultivo de coca Erradicacion manual de coca por la policia nacional de Colombia en el departamento de Nariño Policia Nacional antinarcoticos Tumaco abril 2017 Foto Daniel Reina Romero Revista Semana
Petro revela cifras de cultivos de coca. | Foto: Daniel Reina Semana

El presidente Gustavo Petro informó que los cultivos de hoja de coca siguen creciendo en Colombia y presentó los números clave del estudio del 2024, que hasta ahora no han sido compartidos públicamente por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El jefe de Estado aseguró que se reportó un aumento del 3 % frente a las estadísticas del 2023; es decir, 262.000 hectáreas. Aunque él es cauteloso con las cifras y pide interpretarlas de esta manera: “El mundo sabrá que de (las) 262.000 hectáreas que aparecerán, 80.000 están abandonadas hace más de tres años y 22.000 están en traslados de cultivos ilícitos hacia los lícitos”.

Contexto: María Elvira Salazar le responde a Petro tras polémica por incremento de cultivos ilícitos: “Completo fracaso”

La interpretación de Gustavo Petro es que las zonas enclave se mantienen por el aumento del consumo de la cocaína en Europa, las ciudades del cono sur y Australia. De igual manera, anticipó que las zonas de la selva amazónica están abandonadas, porque el consumo de cocaína en Estados Unidos llegó a su máximo y, al parecer, no crecerá más por el incremento del consumo del fentanilo.

Otra versión es la que se tiene en el Congreso de Estados Unidos. La representante María Elvira Salazar manifestó que bajo la administración de Gustavo Petro los cultivos de hoja de coca crecieron en un 300 %: “Él defiende a los carteles, ataca a Estados Unidos y falta al respeto al liderazgo de nuestra nación. Petro es un ladrón, un marxista y un terrorista, y no es bienvenido a Estados Unidos”.

Contexto: Gustavo Petro destapó una de sus fórmulas para disminuir los cultivos de coca: “Que dejen de consumir”

Para Petro, las expresiones de Salazar son una “mentira inmensa” y expuso sus argumentos: “En solo un año, los cultivos de hoja de coca crecieron 111 %, en el 2013, en el gobierno de Santos, y 42 %, en el 2021, del gobierno de Duque. En dos años de gobierno solo crecieron el 12 %. ¿Dónde habrá estudiando matemáticas la senadora norteamericana María Elvira Salazar?”.

Lo cierto es que la Casa Blanca no ve con buenos ojos la gestión de Petro sobre la lucha contra el narcotráfico y mantiene la descertificación. La versión de Trump y sus aliados es que el primer mandatario de los colombianos sería un líder del narcotráfico, y por esa razón fue incluido en la lista Clinton junto a su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aparece misterioso video de Daniel Sancho, asesino del colombiano Edwin Arrieta, mientras está en la cárcel

2. “Vamos a ver”: Gustavo Petro retó a los bancos ante posible cierre de sus cuentas tras ser incluido en la lista Clinton

3. Donald Trump hace historia: Corea del Sur le entrega la Gran Orden Mugunghwa, su máxima distinción nacional

4. Petro habla del M-19 y la toma del Palacio de Justicia: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente”

5. Escándalo en Millonarios: figura habría preferido “la noche y la fiesta”; lo borraron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroONUCultivos de coca

Noticias Destacadas

Gustavo Petro habla en entrevista sobre la crisis de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Vamos a ver”: Gustavo Petro retó a los bancos ante posible cierre de sus cuentas tras ser incluido en la lista Clinton

Redacción Semana
Toma del Palacio de Justicia y Gustavo Petro.

Petro habla del M-19 y la toma del Palacio de Justicia: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente”

Redacción Semana
Catherine Juvinao y Gustavo Petro.

Cathy Juvinao le exige a Petro entregar, de forma oficial, la información que él tiene sobre supuestos planes para atentar en su contra

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.