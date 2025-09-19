Suscribirse

Política

Gustavo Petro destapó una de sus fórmulas para disminuir los cultivos de coca: “Que dejen de consumir”

El mandatario colombiano compartió otras dos propuestas de lucha en contra de las drogas.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 4:52 p. m.
Gustavo Petro cultivos coca Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Presidencia / SEMANA

En medio de la difícil situación por la que está atravesando el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que el Gobierno de Estados Unidos de su homólogo, Donald Trump, descertificó a Colombia contra la lucha antidrogas, reveló tres propuestas.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano publicó un trino con tres puntos para lograr disminuir el número de cultivos ilícitos de coca.

Contexto: Piden investigar entidades usadas por el Gobierno para difundir “propaganda” oficial de Petro

En uno de los aspectos, dijo que esa situación se puede dar en el marco de la estrategia de su Gobierno de lucha contra las drogas, si se deja de consumir cocaína.

“Cómo disminuyen los cultivos de hoja de coca en Colombia.

1. Que dejen de consumir.

2. Que dejen de poner políticos en el poder aliados a los narcotraficantes.

3. Darle tierras a los campesinos de Colombia y comprarles sus productos lícitos.

Nosotros comenzamos hace meses. Llevamos a cero la tasa de crecimiento de cultivos de hoja de Coca y ya tenemos 25.000 hectáreas en proceso de sustitución de cultivos, de los ilícitos a los lícitos”, posteó el jefe de Estado.

Cabe reseñar, que esta semana el presidente Gustavo Petro, ha defendido su polémica estrategia contra las drogas. Inclusive lideró una alocución en donde le lanzó varias pullas a Trump por descertificar a Colombia.

Alocución Gustavo Petro 17 septiembre 2025 10 frases Donald Trump
Alocución Gustavo Petro 17 septiembre 2025 10 frases Donald Trump | Foto: Presidencia / AP

Es una respuesta al gobierno de Trump y a las inquietudes de los colombianos y colombianas, y me refiero básicamente a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuma tanta cocaína”, indicó el presidente Petro en esa declaración.

También afirmó: “Un insulto, obviamente, para mi vida personal, porque si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo, a costa de la inseguridad permanente en la que he vivido”.

El 7 de agosto de 2026, la Casa de Nariño recibirá a otro inquilino que reemplazará a Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia estará hasta el mismo mes de 2030.
Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

“¿Sirvió ese forzamiento de la erradicación? ¿O ustedes se equivocaron de pe a pa con el Gobierno de Colombia? Porque echó indudablemente cantidades de veneno sobre el campesinado, sobre nuestros ríos”, criticó el jefe de Estado en esa reciente alocución.

Por último, las autoridades de Estados Unidos, han cuestionado a Petro, es el caso del secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

Contexto: Citando la Biblia, Petro se puso reflexivo en medio de la descertificación de EE. UU. a Colombia: “El último será el primero”

Colombia ha sido un gran socio históricamente. Desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio cuando se trata de enfrentar el tema de las drogas, los carteles de la droga”, puntualizó, considerado uno de los hombres de confianza de Donald Trump.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan más detalles de la investigación del crimen del empresario Jorge Uribe: hay un segundo capturado

2. El mensaje del ministro Benedetti a la ‘Asociación de Brayans de Colombia’: “Te puedes llamar como tú quieras”

3. Donald Trump da tajante respuesta sobre si Estados Unidos busca un “cambio de régimen” en Venezuela

4. Turistas nacidos en EE. UU. están negando su origen ante la mala percepción de su país. Así usan esta nacionalidad como propia

5. Trump podría recibir autorización para atacar a cualquier grupo narcoterrorista, como los ligados a Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroLucha contra las drogas

Noticias Destacadas

Armando Benedetti le respondió a los Brayans

El mensaje del ministro Benedetti a la ‘Asociación de Brayans de Colombia’: “Te puedes llamar como tú quieras”

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Petro viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU en medio de tensiones con Trump

Redacción Semana
Gustavo Petro cultivos coca Colombia

Gustavo Petro destapó una de sus fórmulas para disminuir los cultivos de coca: “Que dejen de consumir”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.