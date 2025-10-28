Cuestionan si Petro “escondió” informe clave sobre cultivos ilícitos; el presidente respondió desde Arabia Saudita

En redes sociales le preguntaron al Gobierno nacional ―especialmente al presidente de la República, Gustavo Petro― si se escondieron los resultados del informe de las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos en Colombia en el periodo 2024.

Ante los cuestionamientos, el jefe de Estado respondió desde Arabia Saudita, en donde adelanta una agenda de trabajo. En una publicación que publicó, Petro dio detalles sobre el informe.

“Solo aumentó 3 %, pero revisamos que no se cometa el mismo error de 2023: que se pongan las respectivas productividades por zonas y se sepa diferenciar lo que los mapas muestran: zonas de enclave de la cocaína y zonas abandonadas desde hace más de tres años”, escribió el mandatario colombiano.

Y agregó: “Así, el mundo sabrá que de las 262.000 hectáreas que aparecerán de zonas de cultivo de la hoja de coca, 80.000 están abandonadas hace más de tres años y 22.000 están en traslados de cultivos ilícitos hacia lícitos”.

“Las zonas de enclave se mantienen por el aumento de consumo de cocaína en Europa, las ciudades del cono sur y Australia”, insistió Petro.

Y concluyó: “Las zonas de la selva amazónica están abandonadas porque el consumo de cocaína en EE. UU. llegó a su máximo y no crecerá más por el crecimiento del consumo de fentanilo”.

Una de las críticas que se lanzó contra Petro fue por parte del exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía.

“¿Qué esconde el gobierno de Gustavo Petro al no permitir la publicación de informe de Naciones Unidas sobre hectáreas cultivadas con coca y producción potencial de cocaína de 2024? ¿En cuánto aumentó la producción de cocaína en 2024? Censura de un informe técnico”, afirmó.

También publicó en su cuenta personal de X: “Informe de narcocultivos de la ONU, en vilo en medio de la crisis con Estados Unidos. Preocupa que el Gobierno de Gustavo Petro pretenda censurar esta medición e informe independiente y con metodología rigurosa. ¿Qué pretenden esconder?”.

Cabe reseñar que, debido a los resultados de otro informe que elaboró las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos en Colombia, la administración de Donald Trump tomó la decisión de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

Frente a ese ‘castigo’, Gustavo Petro rechazó esa medida y en una pasada alocución expresó que se trata de una “injusticia”.