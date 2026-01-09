Petro desmiente cifras de violencia publicadas por InSigth Crime y asegura que están “desinformando sobre Colombia”

El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente a la organización InSight Crime, tras la publicación de un análisis en el que la ONG aseguró que Colombia registró en 2025 “los niveles más elevados de violencia en años”, principalmente por disputas entre grupos armados ilegales por el control de economías criminales y territorios estratégicos.

Según InSight Crime, los enfrentamientos armados se concentraron en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Bolívar, una dinámica que, a juicio de la organización, evidencia un deterioro de la seguridad en varias regiones del país, pese a los esfuerzos del Estado.

El análisis hace parte de su serie GameChangers 2025 y se apoya en reportes humanitarios y mapas de intensidad del conflicto.

Sin embargo, Gustavo Petro rechazó esa lectura y aseguró que la ONG “desinforma” al no contrastar adecuadamente los datos oficiales de homicidios.

Personas desplazadas por recientes enfrentamientos entre grupos armados abordan canoas para cruzar el río Tarra. Foto: AFP

El mandatario sostuvo que, desde 1993, Colombia ha logrado reducir de manera sostenida la tasa de homicidios y que, durante los últimos tres gobiernos, el país alcanzó la tasa más baja del presente siglo.

De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por el presidente, la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de niveles superiores a 40 a comienzos de los años 2000 a cifras cercanas a 26 en 2024 y 2025.

Años que, según Petro, presentan indicadores prácticamente iguales. Además, el balance acumulado muestra una disminución progresiva en el número total de homicidios en los periodos más recientes de su gobierno.

Sin embargo, la lectura de los análisis es totalmente diferente. Mientras InSight Crime pone el foco en la intensificación de los combates y la violencia territorial, el Gobierno resalta la reducción estructural del homicidio como indicador central de seguridad.