Estas son las investigaciones que enfrentó el actor que participó en millonaria película del Gobierno Petro

La financiación del Gobierno para una película basada en la vida del almirante José Prudencio Padilla generó polémica en Colombia mientras este jueves, 5 de marzo, se revelaron nuevos detalles sobre la producción.

El mandatario colombiano, que acostumbra a ensalzar figuras de la independencia colombiana en prolongados discursos, fue visto con atuendo de época en el rodaje sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe afro del siglo XIX.

Una foto que circula en redes muestra a Petro junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador de un Óscar en 1997 por su actuación en ‘Jerry Maguire’, que interpreta a Padilla.

La película, según aseguró la ministra TIC, Carina Murcia, fue financiada en parte por el Estado y “representa la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido”.

Sin embargo, el nombre del reconocido actor de Hollywood se ha visto empañado por algunas investigaciones en su contra en Estados Unidos, principalmente relacionadas con acusaciones de conducta sexual inapropiada y abuso sexual desde 2019.

En junio de 2019, una mujer denunció que el actor le tocó los senos sin consentimiento en el bar Magic Hour Rooftop de Manhattan.

Posteriormente, surgieron otras acusaciones similares de mujeres que dijeron haber sido tocadas o besadas sin su consentimiento en distintos clubes nocturnos entre 2018 y 2019. En total, la fiscalía presentó cargos por tres incidentes de abuso sexual en tercer grado y tocamientos forzados.

En el 2013, una mujer lo demandó civilmente afirmando que el actor la violó en una habitación de hotel en Nueva York en 2013. El juicio civil estaba por comenzar en 2023, pero ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial, cuyos términos no se hicieron públicos.

Fiscales indicaron que al menos 30 mujeres habían acusado al actor de tocamientos o comportamientos sexuales inapropiados en diferentes contextos.

El presidente hace un “cameo”, dijo Hollman Morris, director del canal estatal, a Caracol Radio.

“Él no actúa, es una imagen fugaz que aparece en un baile al lado de Cuba Jr. como amigo de Cuba Jr., es decir, del almirante Padilla”, precisa sobre el filme que será en inglés y español, según medios locales.

Su atuendo recuerda al del militar y libertador Simón Bolívar, fundamental para la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, y a quien Petro admira y evoca con frecuencia.

La película costará más de cuatro millones de dólares, la mitad aportada por el estado, según Morris.

Esta inversión ha generado críticas al gobierno, dado que Colombia atraviesa un déficit fiscal y declaró emergencia económica tras las recientes inundaciones en varias zonas del país.

“No estamos hablando de caprichos presidenciales ni delirios presidenciales”, sino “un homenaje a un almirante que era negro y era indígena”, defendió Morris.

Con información de AFP*