Reacción de Margarita Rosa de Francisco a incómoda situación en plena calle de Estados Unidos: hombre la interrogó por su voto

La artista nacida en Cali, por un tiempo, decidió tomar distancia de los sets de grabación para concentrarse en otros intereses personales. Uno de los espacios que ha cobrado mayor protagonismo en su vida es la escritura, una actividad que utiliza para plasmar ideas, emociones y reflexiones sobre diversos asuntos.

De forma paralela, la actriz mantiene una presencia constante en redes sociales, donde suele compartir opiniones sobre temas políticos y sociales del país, intervenciones que con frecuencia generan debate y reacciones diversas entre sus seguidores.

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco volvió a circular con fuerza luego de que publicara un mensaje que despertó comentarios en su cuenta oficial de X. En esta plataforma, que se ha convertido en uno de sus principales canales de expresión, mostró su posición ante las elecciones 2026, además de lo ocurrido con la cinta del almirante Padilla.

Sin embargo, la celebridad fue foco de miradas en esta red social, debido a un video que salió a la luz, donde se le veía enfrentando una incómoda situación en plena calle de Estados Unidos.

El clip mostró cómo Margarita Rosa de Francisco era abordada por un hombre en vía pública, lanzándole preguntas relacionadas con temas políticos. La actriz se mostró amable respondiendo puntual a los cuestionamientos.

Cuando el sujeto, presuntamente partidario de Abelardo de la Espriella, —esto por la indumentaria que portaba— la interrogó por su apoyo a Iván Cepeda, la famosa se mostró directa y clara, asegurando que no la iban a convencer de votar por el derechista.

“No me vas a convencer de votar por él... ni con una pistola en la sien le voto a este hombre”, dijo, refiriéndose a De la Espriella.

No obstante, aunque la conversación se mantuvo en el respeto, se notó lo incómodo que fue todo cuando le preguntaron por quién iba a votar entonces. Allí ella fue reiterativa en que el voto era secreto.

“Voy a ver. El voto es secreto”, comentó.

La ola de comentarios siguió avanzando en la plataforma digital, llevando a que usuarios se unieran a debatir. Algunas personas rechazaron esta clase de actos, pues era acoso y presión en contra de la libertad de voto.