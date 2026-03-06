Gente

Reacción de Margarita Rosa de Francisco a incómoda situación en plena calle de Estados Unidos: hombre la interrogó por su voto

La escritora fue protagonista de un video que circuló en redes sociales y despertó comentarios.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

6 de marzo de 2026, 12:03 p. m.
Margarita Rosa de Francisco, famosa escritora y actriz colombiana.
Margarita Rosa de Francisco, famosa escritora y actriz colombiana. Foto: YouTube

La artista nacida en Cali, por un tiempo, decidió tomar distancia de los sets de grabación para concentrarse en otros intereses personales. Uno de los espacios que ha cobrado mayor protagonismo en su vida es la escritura, una actividad que utiliza para plasmar ideas, emociones y reflexiones sobre diversos asuntos.

De forma paralela, la actriz mantiene una presencia constante en redes sociales, donde suele compartir opiniones sobre temas políticos y sociales del país, intervenciones que con frecuencia generan debate y reacciones diversas entre sus seguidores.

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco volvió a circular con fuerza luego de que publicara un mensaje que despertó comentarios en su cuenta oficial de X. En esta plataforma, que se ha convertido en uno de sus principales canales de expresión, mostró su posición ante las elecciones 2026, además de lo ocurrido con la cinta del almirante Padilla.

Sin embargo, la celebridad fue foco de miradas en esta red social, debido a un video que salió a la luz, donde se le veía enfrentando una incómoda situación en plena calle de Estados Unidos.

Gente

¿Luisa Fernanda W de pelea con su familia? La ‘influencer’ habló y se mostró molesta: “Cansones, no tengo que dar explicaciones”

Gente

Lucho Velasco, famoso actor colombiano, fue claro y reveló por quién votará el 8 de marzo: “Yo ya tomé mi decisión”

Gente

Mateo Carvajal expuso susto que pasó por dura situación que enfrentó: “Casi me les voy”

Gente

Lady Noriega tildó de “ácida” a Alexa Torrex y le dejó advertencia a Juanda Caribe, tras abandonar ‘La casa de los famosos’

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 6 de marzo

Gente

Horóscopo y predicciones para este viernes, 6 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Luto en la televisión: fallece reconocida actriz de la telenovela ‘Marimar’

Gente

Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a las críticas por participación de actor estadounidense en película financiada por el Gobierno Petro

Gente

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Gente

Margarita Rosa de Francisco habló sobre otra medida que tomaría si fuera candidata presidencial: “Quitará votos”

El clip mostró cómo Margarita Rosa de Francisco era abordada por un hombre en vía pública, lanzándole preguntas relacionadas con temas políticos. La actriz se mostró amable respondiendo puntual a los cuestionamientos.

Cuando el sujeto, presuntamente partidario de Abelardo de la Espriella, —esto por la indumentaria que portaba— la interrogó por su apoyo a Iván Cepeda, la famosa se mostró directa y clara, asegurando que no la iban a convencer de votar por el derechista.

No me vas a convencer de votar por él... ni con una pistola en la sien le voto a este hombre”, dijo, refiriéndose a De la Espriella.

No obstante, aunque la conversación se mantuvo en el respeto, se notó lo incómodo que fue todo cuando le preguntaron por quién iba a votar entonces. Allí ella fue reiterativa en que el voto era secreto.

Voy a ver. El voto es secreto”, comentó.

La ola de comentarios siguió avanzando en la plataforma digital, llevando a que usuarios se unieran a debatir. Algunas personas rechazaron esta clase de actos, pues era acoso y presión en contra de la libertad de voto.

Más de Gente

Luisa Fernanda W en su celebración de cumpleaños 2024

¿Luisa Fernanda W de pelea con su familia? La ‘influencer’ habló y se mostró molesta: “Cansones, no tengo que dar explicaciones”

Lucho Velasco, actor colombiano.

Lucho Velasco, famoso actor colombiano, fue claro y reveló por quién votará el 8 de marzo: “Yo ya tomé mi decisión”

Mateo Carvajal, creador de contenido.

Mateo Carvajal expuso susto que pasó por dura situación que enfrentó: “Casi me les voy”

Lady Noriega se conectó por última vez con sus compañeros en 'La casa de los famosos'

Lady Noriega tildó de “ácida” a Alexa Torrex y le dejó advertencia a Juanda Caribe, tras abandonar ‘La casa de los famosos’

Niño Prodigio comentó acerca de lo que vendrá para los signos.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 6 de marzo

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo y predicciones para este viernes, 6 de marzo, según Nana Calistar

Confirman la muerte de querida integrante del elenco de ‘Marimar’

Luto en la televisión: fallece reconocida actriz de la telenovela ‘Marimar’

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Los números con los que se haría millonario el viernes 6 de marzo, según Walter Mercado

Margarita Rosa de Francisco

Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a las críticas por participación de actor estadounidense en película financiada por el Gobierno Petro

Noticias Destacadas