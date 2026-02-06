Hijo de Diomedes Díaz, hospitalizado de urgencia por preocupante tema de salud; estaría en UCI

La industria de la música vallenata encendió alarmas tras revelarse una lamentable noticia relacionada con el mundo de Diomedes Díaz. Uno de sus hijos acaparó las miradas de los seguidores luego de que saliera a la luz una difícil situación que lidiaba, relacionada directamente con su salud.

Se trató de Diomedes Dionisio Díaz Aroca, quien fue ingresado de urgencias a una clínica de Valledupar por una serie de complicaciones en su cuerpo. El cantante permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, según informa El Heraldo.

El cantante presentó una descompensación en su salud, llevándolo a necesitar atención médica, y a cancelas los compromisos que tenía en su agenda profesional. El medio apunta que la información preliminar aseguraba que el hijo del Cacique de La Junta ya venía con malestares y quebrantos desde días atrás, por lo que todo se agravó en las últimas horas.

Los exámenes se le realizaron y fue atendido por el cuerpo médico, intentando establecer cuál fue la causa de dicho bajón. Una vez fue trasladado, personas cercanas a su círculo afirmaron que no pudo cumplir con las presentaciones programadas.

El hospital ni el equipo del artista han dado un comunicado oficial sobre lo ocurrido, dejando en el aire cuál es el diagnóstico que hay.

Por su parte, Televallenato compartió también detalles de la noticia, indicando que Diomedes Dionisio estaba bajo observación médica, para determinar si la causa estaba relacionada con una posible “cirrosis hepática”.

“Según la información conocida, el cantante no pudo cumplir con sus presentaciones del pasado fin de semana, lo que encendió las alertas entre seguidores y colegas. Actualmente, el artista permanece bajo estricta observación médica, mientras un equipo especializado adelanta exámenes clínicos para determinar si la causa de la descompensación estaría relacionada con una posible cirrosis hepática”, reseñó.

“Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial definitivo, pero el caso mantiene en vilo a la familia, al gremio musical y a los seguidores del legado Diomedista, que se han volcado a enviar mensajes de apoyo y oración”. agregó el perfil.

Por ahora no hay confirmación de que el hijo de Diomedes Díaz haya presentado dicha falla de salud, por lo que hay que esperar un diagnóstico oficial y un comunicado por parte de su equipo, donde se esclarezca todo.

Las especulaciones y dudas abundan entre los curiosos de redes sociales, quienes han estado al pendiente de la evolución del cantante. Varios se han centrado en mencionar lo ocurrido con otros hijos del vallenatero, quienes presentaron temas de salud.