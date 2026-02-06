Gente

Hijo de Diomedes Díaz, hospitalizado de urgencia por preocupante tema de salud; estaría en UCI

No ha habido un pronunciamiento oficial de la clínica sobre la salud de Diomedes Dionisio Díaz Aroca.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

6 de febrero de 2026, 9:43 p. m.
Diomedes Dionisio Díaz Aroca
Diomedes Dionisio Díaz Aroca Foto: Instagram @diomedesdionisiodiaz3

La industria de la música vallenata encendió alarmas tras revelarse una lamentable noticia relacionada con el mundo de Diomedes Díaz. Uno de sus hijos acaparó las miradas de los seguidores luego de que saliera a la luz una difícil situación que lidiaba, relacionada directamente con su salud.

Se trató de Diomedes Dionisio Díaz Aroca, quien fue ingresado de urgencias a una clínica de Valledupar por una serie de complicaciones en su cuerpo. El cantante permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, según informa El Heraldo.

El cantante presentó una descompensación en su salud, llevándolo a necesitar atención médica, y a cancelas los compromisos que tenía en su agenda profesional. El medio apunta que la información preliminar aseguraba que el hijo del Cacique de La Junta ya venía con malestares y quebrantos desde días atrás, por lo que todo se agravó en las últimas horas.

Sorpresivo anuncio sobre la tumba de Diomedes Díaz: “Los hijos del cacique están al frente de esto”

Los exámenes se le realizaron y fue atendido por el cuerpo médico, intentando establecer cuál fue la causa de dicho bajón. Una vez fue trasladado, personas cercanas a su círculo afirmaron que no pudo cumplir con las presentaciones programadas.

Gente

“Como un exorcismo”: Antonia Jones destapó en SEMANA detalles de su nuevo lanzamiento musical

Gente

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de febrero para todos los signos

Gente

Inesperado ‘cruce’ entre Karoll Márquez y Diana Ángel por confesión sobre Iván Cepeda: “A tu pesar”

Gente

Shakira conquista la Fórmula 1: la barranquillera ratifica su reinado en los grandes escenarios del deporte

Gente

Juliana Calderón, afectada, destapó últimas palabras que le dio primo de Yeison Jiménez antes de morir en accidente de avioneta

Gente

“Uno no despide a un amigo entre risas y burlas... migajera”: la peinada de Juliana Calderón tras ataque de Aida Victoria Merlano

Gente

Melissa Gate estaría de regreso en ‘La casa de los famosos’; llegaría con importante sorpresa

Gente

Yeison Jiménez hizo importante petición antes de morir; Diomedes Díaz está involucrado

Gente

Destapan detalle tras muerte del exmánager de Diomedes Díaz; llamó a su hija y quedó expuesta situación

Nación

Hallan sin vida al exmánager de Diomedes Díaz en un cerro de Santa Marta: esta es la principal hipótesis

El hospital ni el equipo del artista han dado un comunicado oficial sobre lo ocurrido, dejando en el aire cuál es el diagnóstico que hay.

Por su parte, Televallenato compartió también detalles de la noticia, indicando que Diomedes Dionisio estaba bajo observación médica, para determinar si la causa estaba relacionada con una posible “cirrosis hepática”.

“Según la información conocida, el cantante no pudo cumplir con sus presentaciones del pasado fin de semana, lo que encendió las alertas entre seguidores y colegas. Actualmente, el artista permanece bajo estricta observación médica, mientras un equipo especializado adelanta exámenes clínicos para determinar si la causa de la descompensación estaría relacionada con una posible cirrosis hepática”, reseñó.

Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial definitivo, pero el caso mantiene en vilo a la familia, al gremio musical y a los seguidores del legado Diomedista, que se han volcado a enviar mensajes de apoyo y oración”. agregó el perfil.

Por ahora no hay confirmación de que el hijo de Diomedes Díaz haya presentado dicha falla de salud, por lo que hay que esperar un diagnóstico oficial y un comunicado por parte de su equipo, donde se esclarezca todo.

Las especulaciones y dudas abundan entre los curiosos de redes sociales, quienes han estado al pendiente de la evolución del cantante. Varios se han centrado en mencionar lo ocurrido con otros hijos del vallenatero, quienes presentaron temas de salud.

