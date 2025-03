Mamá de Miguel Ángel Díaz reveló cómo vive su duelo; Dejó desolador y extraño mensaje: “Está más vivo que nunca”

View this post on Instagram

Mamá de Miguel Ángel Díaz reveló cómo ha llevado su duelo

Por esta razón, y a pesar de que ya no la acompaña en este plano terrenal, Yolanda sigue compartiendo con sus seguidores, cómo lleva el proceso de duelo por la pérdida de su hijo.

“Cuando perdemos a un ser querido, así Dios no lo haya dejado mucho tiempo, nunca será suficiente, siempre hará más falta. Lo positivo del duelo es que ya no soy la misma persona, veo el mundo de diferente manera y he aprendido a través de él, a relacionarme de otra manera con mi hijo en este duro proceso”, añadió.