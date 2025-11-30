Sorpresivo anuncio sobre la tumba de Diomedes Díaz: “Los hijos del cacique están al frente de esto”

El próximo 22 de diciembre se cumplirán 12 años de la muerte del famoso cantautor y compositor colombiano de vallenato, Diomedes Díaz. Un artista que es recordado y amado por sus miles de seguidores por las letras de sus canciones y amor que él les profesaba.

Y ahora, cuando está por cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del Cacique, cuyo cuerpo está sepultado en el cementerio Jardines de Ecce Homo, en Valledupar, su familia hizo un sorpresivo anuncio.

El artista Elver Díaz, uno de los hermanos de Diomedes, anunció que antes del 22 de diciembre, el Cacique tendrá una nueva tumba, teniendo en cuenta el mal estado en que en este momento se encuentra.

Se trata de unas mejoras de las que, según dijo Elver Díaz, ya están enterados los hijos de Diomedes.

“Aquí estamos en la tumba de nuestro Cacique y quiero decirles que ya los hijos de Diomedes están al frente de esto, y antes del 22 de diciembre, que cumple años de fallecido, ya va a estar la nueva tumba. Quiero decirles a todos los seguidores que gracias por venir siempre aquí a acompañar a nuestro Cacique, pero esto tenemos que cuidarlo... Mire, aquí ya dañaron esto, pero bueno, ya si Dios quiere antes del 22 va a estar la nueva tumba de nuestro Cacique“, dijo Elver Díaz en un video que compartió a través de su cuenta en Instagram.

A Diomedes Díaz, sus seguidores lo recuerdan con temas como La suerte está echada, La plata, Tú eres la reina, Sin medir distancias, El cóndor herido, Así me hizo Dios, Doblaron las campanas, Amarte más no pude, entre muchas más que lo llevaron a posicionarse como uno de los mayores exponentes del vallenato a nivel nacional e internacional.