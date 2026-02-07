Gente

Se destapa verdad sobre el estado de salud del hijo de Diomedes Díaz, hospitalizado por delicado tema; permanece en UCI

Diomedes Dionisio Díaz llamó la atención de miles de personas tras revelarse que había ingresado a una clínica de Valledupar.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de febrero de 2026, 11:42 a. m.
Diomedes Dionisio Díaz Aroca, hijo de Diomedes Díaz
Diomedes Dionisio Díaz Aroca, hijo de Diomedes Díaz Foto: Instagram @diomedesdionisiodiaz3

La música vallenata se vio sacudida por una noticia preocupante relacionada con el legado de Diomedes Díaz. Uno de los hijos del recordado artista generó inquietud entre seguidores y colegas, luego de conocerse que atraviesa un delicado momento de salud.

Se trata de Diomedes Dionisio Díaz Aroca, quien debió ser trasladado de urgencia a una clínica en Valledupar tras presentar serias complicaciones físicas. De acuerdo con información de El Heraldo, el cantante se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, donde recibe atención especializada.

El artista sufrió una descompensación que obligó a suspender los compromisos que tenía programados en su agenda profesional. Según los primeros reportes, ya venía presentando malestares desde días anteriores, situación que se habría agravado recientemente, lo que hizo necesaria su hospitalización inmediata.

Por su parte, el medio Televallenato también entregó detalles sobre el estado del músico, señalando que permanece bajo estricta observación médica mientras se evalúa si su condición estaría relacionada con una posible cirrosis hepática. La noticia ha generado múltiples mensajes de apoyo por parte de seguidores del vallenato, atentos a la evolución de su estado de salud.

No obstante, El Tiempo consultó a Edwin Cuello, mánager del cantante vallenato, buscando saber cuál era el estado real del colombiano tras las especulaciones que salieron a la luz. Sus declaraciones al medio se basaron en que Diomedes Dionisio estaba bien, pero permanecía en el centro médico esperando unos exámenes necesarios para determinar cómo avanzaba.

Según se vio, la celebridad estaba hospitalizado por un tema distinto al que se mencionó, pues tenía cálculos en la vesícula y los riñones, presentando también líquido en uno de los pulmones.

Él está bien, sí está en UCI mientras le hacen un tratamiento porque tiene cálculos en la vesícula y riñones. También tiene un problemita en el hígado”, afirmó, sin confirmar la cirrosis hepática de la que se hablaba.

“Ahorita le hicieron una resonancia y estamos esperando los resultados y qué tratamiento sigue según órdenes de los especialistas”, agregó.

Cuello no profundizó en cuáles eran los otros temas de salud que le hallaron al hijo del Cacique de La Junta, por lo que sigue existiendo incertidumbre al respecto.

Por el momento habrá que esperar para saber sobre el comunicado oficial de parte de su equipo o la clínica, de manera que se despeje cualquier duda y se esclarezca lo ocurrido el pasado 5 de febrero.

