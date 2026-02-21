El cantante vallenato Miguel Morales sorprendió a sus seguidores con anuncio desde España: “Si gana nuevamente la izquierda”

El cantante vallenato Miguel Morales quiso celebrar por lo alto los 40 años de su trayectoria musical y para ello lleva a cabo una gira musical en España desde el pasado 13 de febrero, hasta el sábado 28 de este mes.

En su gira por el país ibérico, Morales ya ha estado en ciudades como Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Madrid, y cantará en Valencia este sábado 21, para cerrar en Alicante el próximo 28 de febrero.

Mientras recorre ese país, Morales ofreció una entrevista al periodista Jorge Rivera de Latinos FM España, en la que mencionó que, de ganar las elecciones “nuevamente la izquierda”, no descarta abandonar Colombia.

En 2023, el cantante Miguel Morales se lanzó nuevamente a la Alcaldía de Valledupar y los votos no le alcanzaron. Imagen archivo. Foto: Tomado de Facebook Miguel Morales

“Inclusive, si gana nuevamente la izquierda, yo les digo a mis hijos: tocará irnos, porque la inseguridad será peor. Nos venimos para España” (risas), dijo Morales.

Previamente, Morales había sido consultado sobre cómo estaba Colombia en estos momentos, a lo que él respondió que el panorama en el país era preocupante a raíz de la “inseguridad” y el “progreso que está retrasado”.

“El presidente que tenemos lo retrasó totalmente, no hay oportunidades; me preocupa [el país], no porque sea de izquierda, ni sea la derecha, sino la formacomo se está manejando el país. El sistema fiscal está doblado, está por el suelo, que nunca había estado con la derecha en nuestro país, realmente todo está caro”, agregó Morales en entrevista con Latinos FM España.

El cantante también aprovechó para cuestionar el aumento del salario mínimo que rige este 2026, recalcando que los alimentos tuvieron un elevado incremento en sus precios.

“Los impuestos más caros y cada día más impuestos, supuestamente porque el país está viviendo una necesidad económica. Entonces ya nosotros nos estamos aguantando lo que realmente producimos, nos estamos aguantando a un presidente que todo lo quiere para él, para su cúpula, y no estoy de acuerdo con eso”, concluyó Morales.