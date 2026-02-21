Política

Vicky Dávila lanza advertencia por presunto plan de Gustavo Petro para afectar las elecciones: “Tenemos que estar preparados”

La candidata presidencial alertó que el jefe de Estado podría llamar a la agitación en las calles si llega a perder.

Redacción Semana
21 de febrero de 2026, 6:15 p. m.
Vicky Dávila aseguró que Gustavo Petro tendría un plan para afectar las elecciones.
Vicky Dávila aseguró que Gustavo Petro tendría un plan para afectar las elecciones. Foto: Semana/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, insiste en que puede presentarse un posible fraude electoral en el proceso que se realizará el próximo 8 de marzo en las elecciones de Senado y Cámara.

Así lo ha hecho saber el mandatario colombiano a lo largo de los últimos días, en medio de varios mensajes a través de su cuenta en X, donde ha puesto en duda a “los contratistas de conteo de votos de la registraduría”.

Estas maniobras del jefe de Estado llamaron la atención de la candidata presidencia Vicky Dávila, quien alertó que “Petro está tramando algo malévolo para joder las elecciones democráticas y libres en Colombia”.

La aspirante a la Casa de Nariño manifestó, en un video, que Gustavo Petro “ha hecho todo para comprar las elecciones” y estaría “usando todo el aparato del Estado y la plata de los colombianos para imponer a Iván Cepeda”.

Vicky Dávila llama a vencer a la “izquierda radical” en la consulta del 8 de marzo: “Lo importante es derrotar a Iván Cepeda, la gran amenaza”

“Ahora Petro se radicalizó contra el registrador y el sistema electoral y está empeñado en hablar de fraude en la contienda del 8 de marzo. Su forma de operar es un libreto, ya lo conocemos”, sentenció la periodista.

Por eso, hizo una grave advertencia de cara a la próxima jornada electoral: “Tome nota, cuando derrotemos en las urnas a Iván Cepeda, Petro dirá que hubo fraude y llamará a la agitación en las calles”.

Y agregó: “Saldrán los malandros y los enajenados a infundir terror, Cepeda no reconocerá la derrota y Petro promoverá el desorden. Preparémonos para todo, las fuerzas armadas tienen que estar listas por si a Petro y a Cepeda se les ocurre violar la Constitución".

Ahí nuestros héroes tendrán que actuar en defensa de la Constitución y de los colombianos, punto”, concluyó la candidata presidencial.

