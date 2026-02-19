Política

Vicky Dávila llama a vencer a la “izquierda radical” en la consulta del 8 de marzo: “Lo importante es derrotar a Iván Cepeda, la gran amenaza”

La precandidata insistió en que su proyecto político busca representar a los ciudadanos sin vínculos con maquinarias tradicionales.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 3:23 p. m.
Vicky Dávila, candidata presidencial por el movimiento Valientes.
Vicky Dávila, candidata presidencial por el movimiento Valientes. Foto: ESTEBAN VEGA

La precandidata presidencial Vicky Dávila lanzó un nuevo mensaje en el que insistió en que su aspiración se basa en el respaldo ciudadano y no en estructuras tradicionales, al tiempo que pidió a sus seguidores participar en la consulta del próximo 8 de marzo.

En el video publicado en sus redes sociales, Dávila aseguró que su candidatura no depende de acuerdos políticos ni de respaldos burocráticos. “No estoy aquí porque la politiquería me eligió, estoy aquí porque ustedes, los colombianos de a pie, me están dando la oportunidad más grande de mi vida: servirle a mi país”, afirmó.

La precandidata también marcó distancia de la clase política tradicional, al señalar que no tiene compromisos con dirigentes ni sectores de poder. “No le debo favores a nadie, no tengo jefe, no me toca pedirles permiso a politiqueros, a corruptos o a criminales”, sostuvo.

En su discurso, la aspirante planteó como uno de sus principales objetivos derrotar lo que denominó la “izquierda radical”. En ese contexto, hizo referencia directa al candidato Iván Cepeda, a quien calificó como “la peor amenaza”. “Vamos a derrotar a Cepeda. Colombia no aguanta más”, expresó.

Confidenciales

Confidenciales

Confidenciales

Dávila también cuestionó la situación económica de los ciudadanos y las decisiones del Gobierno. Según dijo, mientras la administración nacional negocia con actores violentos, los colombianos enfrentan dificultades cotidianas para sostener sus hogares.

La precandidata insistió en que su proyecto político busca representar a los ciudadanos sin vínculos con maquinarias tradicionales. “Esto lo vamos a ganar con los colombianos de a pie. Vamos a crear un futuro juntos que permita que el optimismo vuelva a renacer”, afirmó.

Finalmente, invitó a participar en la consulta prevista justo para la misma fecha en la que se celebra el día de la Mujer. “Voten este 8 de marzo a conciencia en la gran consulta por Colombia”, dijo, y concluyó señalando que su aspiración se debe “a Dios, a su familia y a los colombianos”.

Noticias Destacadas