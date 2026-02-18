La candidata a la presidencia, Vicky Dávila, habló de frente con empresarios y trabajadores sobre el incremento del salario mínimo en Colombia.

Dávila aseguró que el incremento salarial es oportuno, ya que los trabajadores están cansados de laborar por extensas jornadas y ganar poco. “Yo sí estoy de acuerdo con el aumento del salario mínimo, pero no por politiquería”, dijo la candidata del Movimiento Valientes.

Agregó: “En diciembre de 2025 se subió el salario en un 23,7 %. A mí no me gusta Gustavo Petro, pero a mí sí me gusta que les haya subido el salario a los trabajadores”.

Sin embargo, aclaró que este tipo de incrementos tiene que ir de la mano con una política tributaria para no afectar a los empresarios y para que puedan seguir adelante.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conservar ese aumento e incluso mejorarlo con el tiempo porque los trabajadores merecen mejores oportunidades, pero tenemos que cuidar las empresas porque sin ellas no hay empleo”, reiteró.

Después de explicar su postura, Dávila lanzó una promesa que aplicará si gana en las elecciones. “Yo llegaré a la Casa de Nariño a bajarle los impuestos a los empresarios para que puedan pagar tranquilos estos incrementos que ustedes se merecen. Daremos incentivos para quienes creen empleos y trabajaremos de la mano con los empresarios para crear dos millones de empleos en Colombia”.