Confidenciales

“Los trabajadores se cansaron de ganar poquito y tienen razón”: Vicky Dávila defiende el alza del salario mínimo y promete reducir impuestos

La candidata presidencial estuvo hablando con empresarios y trabajadores en la ciudad de Medellín.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 7:19 p. m.
Vicky Dávila Candidata presidencial por el movimiento Valientes.
Vicky Dávila Candidata presidencial por el movimiento Valientes. Foto: ESTEBAN VEGA

La candidata a la presidencia, Vicky Dávila, habló de frente con empresarios y trabajadores sobre el incremento del salario mínimo en Colombia.

Dávila aseguró que el incremento salarial es oportuno, ya que los trabajadores están cansados de laborar por extensas jornadas y ganar poco. “Yo sí estoy de acuerdo con el aumento del salario mínimo, pero no por politiquería”, dijo la candidata del Movimiento Valientes.

Agregó: “En diciembre de 2025 se subió el salario en un 23,7 %. A mí no me gusta Gustavo Petro, pero a mí sí me gusta que les haya subido el salario a los trabajadores”.

Sin embargo, aclaró que este tipo de incrementos tiene que ir de la mano con una política tributaria para no afectar a los empresarios y para que puedan seguir adelante.

Confidenciales

Proponen crear una comisión en el Congreso para atender los 191 llamados de la Corte Constitucional por vacíos legales

Confidenciales

¿El ala petrista de la Alianza Verde le declaró la guerra a Jota Pe Hernández? El senador León Fredy Muñoz pide “sacarlo ya del partido”

Confidenciales

Senadora Soledad Tamayo impulsó retorno de subsidios del Icetex: “El crédito no puede convertirse en cadena que limite la libertad económica”

Confidenciales

El periodista Rubén Salas Blanco presentó ‘Una lombriz en el asfalto’, su segunda obra literaria

Confidenciales

“Kevin es el tema de dolor y reflexión en las familias de Colombia”: Álvaro Uribe Vélez

Confidenciales

Francisco Barbosa arremete contra Nueva EPS en el caso de Kevin Acosta: “es un delito”

Confidenciales

Gustavo Petro invitó a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, a una reunión en la frontera

Opinión

Suspensión del salario mínimo

Política

Gobierno radicó el documento con el que busca tumbar la suspensión del decreto del salario mínimo: estos son los detalles

Bogotá

Marchas este jueves 19 de febrero: confirman los puntos de concentración de manifestaciones convocadas por Petro en el país

“¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conservar ese aumento e incluso mejorarlo con el tiempo porque los trabajadores merecen mejores oportunidades, pero tenemos que cuidar las empresas porque sin ellas no hay empleo”, reiteró.

Después de explicar su postura, Dávila lanzó una promesa que aplicará si gana en las elecciones. “Yo llegaré a la Casa de Nariño a bajarle los impuestos a los empresarios para que puedan pagar tranquilos estos incrementos que ustedes se merecen. Daremos incentivos para quienes creen empleos y trabajaremos de la mano con los empresarios para crear dos millones de empleos en Colombia”.

Más de Confidenciales

César Lorduy, aspirante al Senado de Cambio Radical.

Proponen crear una comisión en el Congreso para atender los 191 llamados de la Corte Constitucional por vacíos legales

León Fredy Muñoz y Jota Pe Hernández.

¿El ala petrista de la Alianza Verde le declaró la guerra a Jota Pe Hernández? El senador León Fredy Muñoz pide “sacarlo ya del partido”

Senadora Soledad Tamayo

Senadora Soledad Tamayo impulsó retorno de subsidios del Icetex: “El crédito no puede convertirse en cadena que limite la libertad económica”

El periodista Rubén Salas Blanco lanzó su segunda obra literaria 'Una lombriz en el asfalto'

El periodista Rubén Salas Blanco presentó ‘Una lombriz en el asfalto’, su segunda obra literaria

.

“Kevin es el tema de dolor y reflexión en las familias de Colombia”: Álvaro Uribe Vélez

El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Francisco Barbosa arremete contra Nueva EPS en el caso de Kevin Acosta: “es un delito”

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez

Gustavo Petro invitó a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, a una reunión en la frontera

Martha Peralta alarma por erosión costera en La Guajira.

Martha Peralta enciende alarmas: “Dibulla está en emergencia. No podemos mirar hacia otro lado”

Candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Germán Ricaurte.

Germán Ricaurte destapa nuevos contratos de familiares de ministros con el Gobierno Petro

Noticias Destacadas